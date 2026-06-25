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Nova upozorenja za toplotni talas: Najtoplije će biti u ponedjeljak

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 13:03

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Hrvatski državni hidrometeorološki zavod izdao je nova upozorenja za toplotni talas za koji najavljuju da sutra počinje, a da će najtopliji dan biti u ponedjeljak kada je za gotovo cijelu zemlju izdato crveno upozorenje.

Opasnosnost od visoke temperature raste od sutra, a vrhunac se očekuje u ponedjeljak, 29. juna, iako ni nedjelja, prema prognozi meterologa, neće biti ništa bolja.

Kraj toplotnog talasa očekuje se početkom jula, a kako navode meteorolozi moguće je da ga obilježi buran, silovit prodor hladnog vazduha uz pad temperature za 15 do 20 stepeni, jake udare vjetra i grmljavinske pljuskove uz veliku vjerovatnoću za pojavu grada, prenose hrvatski mediji.

Meteorolog Bojan Lipovšćak rekao je da će temperatura rasti i da će svaki dan biti za stepen topliji od prethodnog.

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Ukazao je i na saharski pijesak koji je u atmosferi, trenutačno nad Španijom, zapadnom Francuskom i Velikom Britanijom, koji dodatno pojačava zagrijavanje.

"Pijesak u atmosferi ima dvije uloge. Jedna je da odbija sunčevo zračenje, pa bi trebalo biti hladnije. Ali druga uloga je značajnija u ovom trenutku: saharski pijesak koji se nalazi na visini od 1.500 do 3.000 metara apsorbuje sunčevu toplinu i grije se. Na taj način grije vazduh oko sebe", objasnio je meteorolog.

(SRNA)

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toplotni talas

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