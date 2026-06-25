Državljanin BiH osumnjičen za izazivanje požara

Autor:ATV redakcija
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Pedesetpetogodišnji državljanin BiH osumnjičen je da za izazivanje požara kod Šibenika u kom su izgorjela četiri hektara rastinja i maslina, kao i četiri telefonska stuba, saopštila je policija.
Osumnjičenom se stavlja na teret da je juče u mjestu Dvornica u opštini Rogoznica prilikom radova električnom testerom izazvao iskrenje usljed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara.
BiH
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U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad državljaninom BiH osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine.
Požar je u potpunosti ugašen sinoć u 21.10 sati, a povrijeđenih nije bilo, prenosi Srna.
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