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Grom ubio 90 ovaca na alpskom pašnjaku, pastir zatekao jeziv prizor

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 07:27

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Гром убио 90 оваца на алпском пашњаку, пастир затекао језив призор
Foto: Pixabay

Oko 90 ovaca uginulo je nakon udara groma na alpskom pašnjaku kod Krašjeg Vrha na sjeverozapadu Slovenije, saopštila je slovenačka Agencija za bezbjednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.

Kako je navedeno, nadležna služba je 24. juna primila prijavu o uginuću približno 90 ovaca koje su pasle na području Krašjeg Vrha.

Većina uginulih životinja nalazila se na strmoj i teško pristupačnoj padini, a na leševima su uočeni tragovi karakteristični za smrt usljed udara groma, uključujući i opekotine.

Stado je prvi zatekao pastir koji povremeno obilazi životinje na ispaši.

Ovce pripadale četrnaestorici različitih vlasnika

Inspektori su obavili uviđaj i utvrdili da su stradale ovce pripadale četrnaestorici različitih vlasnika iz Poljoprivredne zajednice Krašji Vrh.

Prema navodima Agencije, ovce su na planinski pašnjak izvedene do 20. juna, a prije ispaše su uredno tretirane protiv parazita i nisu pokazivale nikakve znakove bolesti.

Nadležne službe su zaključile da je uzrok masovnog uginuća bio udar groma, prenosi Glas Srpske.

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Tagovi :

Ovce

udar groma

Slovenija

Stado ovaca

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