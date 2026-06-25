Grom ubio 90 ovaca na alpskom pašnjaku, pastir zatekao jeziv prizor

Oko 90 ovaca uginulo je nakon udara groma na alpskom pašnjaku kod Krašjeg Vrha na sjeverozapadu Slovenije, saopštila je slovenačka Agencija za bezbjednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.

Kako je navedeno, nadležna služba je 24. juna primila prijavu o uginuću približno 90 ovaca koje su pasle na području Krašjeg Vrha.

Većina uginulih životinja nalazila se na strmoj i teško pristupačnoj padini, a na leševima su uočeni tragovi karakteristični za smrt usljed udara groma, uključujući i opekotine.

Stado je prvi zatekao pastir koji povremeno obilazi životinje na ispaši.

Ovce pripadale četrnaestorici različitih vlasnika

Inspektori su obavili uviđaj i utvrdili da su stradale ovce pripadale četrnaestorici različitih vlasnika iz Poljoprivredne zajednice Krašji Vrh.

Prema navodima Agencije, ovce su na planinski pašnjak izvedene do 20. juna, a prije ispaše su uredno tretirane protiv parazita i nisu pokazivale nikakve znakove bolesti.

Nadležne službe su zaključile da je uzrok masovnog uginuća bio udar groma, prenosi Glas Srpske.