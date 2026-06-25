Tramp: Zemljotresi u Venecueli izazvali veliki broj žrtava

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da su dva zemljotresa koja pogodila Venecuelu razorni i da su izazvali veliki broj smrtnih slučajeva, ne navodeći podatke o žrtvama.
Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da su Sjedinjene Američke Države spremne i sposobne da pomognu u saniranju posljedica zemljotresa u Venecueli.
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"Naložio sam svim agencijama naše vlade da se spreme za brzu akciju. Bićemo tu za naše nove i sjajne prijatelje. Prvi izvještaji nisu dobri", naveo je Tramp.
Dva snažna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodila su noćas Venecuelu, saopštio je Američki geološki zavod.
Prvi zemljotres jačine 7,2 stepena Rihterove skale bio je u San Felipeu u državi Jarakuj, prenio je BBC.
Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još jači zemljotres, jačine 7,5 stepeni Rihterove skale.
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Dva jaka zemljotresa pogodila Venecuelu u razmaku od jednog minuta
Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, gdje su se srušile zgrade.
(Tanjug)
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