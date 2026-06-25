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Tramp: Zemljotresi u Venecueli izazvali veliki broj žrtava

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 07:26

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da su dva zemljotresa koja pogodila Venecuelu razorni i da su izazvali veliki broj smrtnih slučajeva, ne navodeći podatke o žrtvama.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da su Sjedinjene Američke Države spremne i sposobne da pomognu u saniranju posljedica zemljotresa u Venecueli.

Венецуела земљотрес

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U Venecueli proglašeno vanredno stanje zbog dva razorna zemljotresa

"Naložio sam svim agencijama naše vlade da se spreme za brzu akciju. Bićemo tu za naše nove i sjajne prijatelje. Prvi izvještaji nisu dobri", naveo je Tramp.

Dva snažna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodila su noćas Venecuelu, saopštio je Američki geološki zavod.

Prvi zemljotres jačine 7,2 stepena Rihterove skale bio je u San Felipeu u državi Jarakuj, prenio je BBC.

Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još jači zemljotres, jačine 7,5 stepeni Rihterove skale.

Земљотрес у Венецуели

Svijet

Dva jaka zemljotresa pogodila Venecuelu u razmaku od jednog minuta

Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, gdje su se srušile zgrade.

(Tanjug)

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zemljotres u Venecueli

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