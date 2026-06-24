Logo

"Alibaba" tuži Pentagon: Kineski gigant osporava ovu oznaku

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 23:06

Komentari:

0
"Алибаба" тужи Пентагон: Кинески гигант оспорава ову ознаку
Foto: Tanjug/AP

Kineski tehnološki i trgovinski gigant "Alibaba" podnio je tužbu protiv američkog Ministarstva odbrane, osporavajući odluku Pentagona da tu firmu svrsta na listu takozvanih kineskih vojnih kompanija, pokazuje objavljena sudska dokumentacija.

U tužbi se navodi da odluka američkih vlasti nema činjenično ni pravno utemeljenje i da je "Alibaba" privatna kompanija kojom upravlja nezavisni upravni odbor bez bilo kakvih vojnih veza, prenosi Rojters. Kompanija ističe da posluje u oblastima elektronske trgovine, logistike i informacionih tehnologija i da nema veze sa kineskim odbrambenim ili obavještajnim sektorom.

Pentagon je početkom juna na svoju ažuriranu listu kompanija za koje smatra da pomažu kineskoj vojsci uvrstio "Alibabu", internet pretraživač Baidu, proizvođača električnih vozila BYD i kompaniju NIO, uz obrazloženje da te firme doprinose kineskim vojnim kapacitetima.

Prema važećim američkim propisima, Ministarstvu odbrane SAD biće zabranjeno da direktno sklapa ugovore sa kompanijama sa te liste, dok će od naredne godine biti zabranjene i nabavke njihovih proizvoda i usluga preko posrednika.

"Alibaba" je i ranije negirala bilo kakve veze sa kineskom vojskom i upozoravala da bi uvrštavanje na spisak moglo da nanese štetu njenom poslovnom ugledu i odnosima sa partnerima.

Više kineskih firmi posljednjih godina pokrenulo je sudske postupke radi osporavanja sličnih oznaka i restrikcija koje Vašington uvodi pozivajući se na pitanja nacionalne bezbjednosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pentagon

Alibaba

Kina

Komentari (0)

Pročitajte više

Алибаба продаје ланац робних кућа за милијарду долара

Ekonomija

Alibaba prodaje lanac robnih kuća za milijardu dolara

1 god

0
Американци потврдили: Убијен је

Svijet

Amerikanci potvrdili: Ubijen je

1 h

0
Пентагон објавио нову серију докумената о НЛО

Svijet

Pentagon objavio novu seriju dokumenata o NLO

1 sedm

0
Ванредно стање у Пентагону! Спратови изоловани, наређена евакуација!

Svijet

Vanredno stanje u Pentagonu! Spratovi izolovani, naređena evakuacija!

1 sedm

0

Više iz rubrike

Медведев: Кад дође до рата, јединство НАТО-а нестаје

Svijet

Medvedev: Kad dođe do rata, jedinstvo NATO-a nestaje

54 min

0
Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

Svijet

Horor : Ženu i petoro djece držao zatvorene više od 10 godina

1 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico jasan: Slovačka neće izdvajati sredstva za vojnu pomoć Kijevu

1 h

0
Американци потврдили: Убијен је

Svijet

Amerikanci potvrdili: Ubijen je

1 h

0

  • Najnovije

23

21

Od ovih mečeva zavisi prolaz BiH u nokaut fazu

23

06

"Alibaba" tuži Pentagon: Kineski gigant osporava ovu oznaku

22

57

Medvedev: Kad dođe do rata, jedinstvo NATO-a nestaje

22

38

Horor : Ženu i petoro djece držao zatvorene više od 10 godina

22

32

Hemijsko oružje pronađeno u Sjevernoj Makedoniji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima