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Amerikanci potvrdili: Ubijen je

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 22:04

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Американци потврдили: Убијен је

Centralna komanda SAD (CENTKOM) ubila je „visokog vođu ISIS-a“ u petak u vazdušnom napadu na sjeverozapadu Sirije, potvrdio je danas CENTKOM. „Vođu“ je CENTKOM identifikovao kao Alija Huseina el Ulajvija.

Pentagon je saopštio da je Ulajvi ubijen kao dio „kontinuiranih napora SAD“ da ometaju i likvidiraju teroriste koji „žele da napadnu Amerikance u inostranstvu ili američku domovinu“.

CENTKOM radi „zajedno sa regionalnim partnerima“ kako bi postigao ove ciljeve, navodi se.

„CENTKOM i naši partneri ostaju posvećeni iskorjenjivanju preostalih ostataka ISIS-a kako bi se osigurao njegov trajni poraz“, rekao je načelnik CENTKOM-a, admiral Bred Kuper.

„Nastavićemo da branimo američku domovinu, naše pripadnike vojske, saveznike i partnere širom regiona“, dodao je Kuper.

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Tagovi :

Ali Husein el Ulajvi

terorista

Pentagon

Amerika

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