Žestoki odgovor Rusije na terorizam: Orešnik, Kindžal i Cirkon pogodili vojne ciljeve u Ukrajini

Ruska vojska izvela je odmazdni udar po vojnim ciljevima u Ukrajini, između ostalog i upotrebom balističkog sistema „orešnik“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Kao odgovor na terorističke napade na civilne objekte na teritoriji Rusije, Oružane snage izvele su masovni udar balističkim raketama 'orešnik', aerobalističkim raketama 'iskander', hipersoničnim aerobalističkim raketama 'kinžal' i krstarećim raketama 'cirkon' po objektima vojnog upravljanja, vazduhoplovnim bazama i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa", navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.

Dodali su da je vojska upotrijebila i krstareće rakete vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotne letjelice. U Ministarstvu odbrane Rusije poručili su da su svi ciljevi napada postignuti.

Tokom noći na cijeloj teritoriji Ukrajine proglašena je vazdušna opasnost. Kako su prenijeli lokalni mediji, u Kijevu je odjeknulo šest serija eksplozija. Detonacije su se čule i u drugim gradovima, uključujući Kropivnicki i Čerkasi.

Bespilotne letjelice Oružanih snaga Ukrajine su u noći između četvrtka i petka pogodile studentski dom Starobeljskog pedagoškog koledža, u kojem se nalazilo 86 studenata. Usljed udara došlo je do urušavanja zgrade. U blizini nije bilo vojnih objekata, a poginula je 21 osoba, dok su 42 povrijeđene.

Kako je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin, napad nije bio slučajan. Preživjeli studenti tvrde da su dronovi dugo kružili iznad zgrade i da su gađali precizno. Pokrenut je postupak zbog terorizma, prenosi RT Balkan.

