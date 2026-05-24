Drama u Atini: Pala narko-grupa, heroin i kokain krili u cipelama

Policija Atine razbila je narko-bandu i zaplijenila 10,5 kilograma heroina i 2,2 kilograma kokaina, saopšteno je iz policije.

Policija je privela 71-godišnjeg muškarca koji je pokušavao da pošalje autobusom do odredišta van Atine paket sa cipelama u kojima je bilo skriveno 20 grama kokaina.

Ispostavilo se da je drogu dobio od 58-godišnjeg muškarca koji je radio za trećeg čovjeka koji služi kaznu u grčkom zatvoru za neodređena krivična djela, piše "Katimerini".

Policija je takođe uhapsila 52-godišnju ženu osumnjičenu za pomaganje u skladištenju i falsifikovanju droge.

Pored narkotika, policija je pronašla i zaplijenila velike sume gotovine, uključujući valute sa Tajlanda, Koreje, Kine, Argentine, Šri Lanke i Emirata.

Policija je saopštila da ulična vrijednost droge i ukupna vrijednost konfiskovane gotovine iznose 339.000 evra.

Operacija je počela u petak, 22. maja, nakon dojave.

(Srna)