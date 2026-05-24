Na ivici eksplozije: Kaliforniji prijeti katastrofa zbog opasnih hemikalija

Rezervoar sa hemikalijama u Kaliforniji nalazi se „na ivici eksplozije“, saopštili su danas predstavnici vatrogasne službe i potvrdili da ekipe na terenu ulažu nadljudske napore kako bi spriječile potencijalnu katastrofu.
„Vatrogasci su u subotu pokušavali da ohlade hemijski rezervoar koji je na ivici eksplozije u Južnoj Kaliforniji kako bi spriječili katastrofalan, najgori mogući scenario. Rezervoar od 7.000 galona metil-metakrilata, toksične hemikalije koja se koristi za proizvodnju smola i plastike, mogao bi da izazove eksploziju i u obližnjem rezervoaru od 15.000 galona, koji sadrži istu supstancu“, saopštio je komandant vatrogasne jedinice okruga Orindž (OCFA) Krejg Kovi, prenosi CBS njuz.
Guverner Kalifornije Gejvin Njusom proglasio je u subotu vanredno stanje u okrugu Orindž i naredio službi za vanredne situacije i drugim državnim agencijama da pruže podršku ugroženim stanovnicima.
Kovi je objasnio da su problemi koji su naveli vlasti da evakuišu desetine hiljada ljudi iz Garden Grouva i dijelova susjednih gradova uključivali gubitak kontrole nad ventilima i rast temperature unutar rezervoara, koja je već dostigla opasni nivo od 38 stepeni Celzijusa.
Na korak do najcrnjeg scenarija
„Te temperature su uvod u termalnu trku koja može da izazove eksploziju. Na korak smo od takvog scenarija“, upozorio je Kovi.
