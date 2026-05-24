Kremlj najavio nove inicijative: Spremni prijedlozi za američki mirovni plan o Ukrajini

24.05.2026 08:31

Ruski eksperti spremni su da na narednom sastanku predstave prijedloge za američki plan o Ukrajini, izjavio je direktor Drugog departmana zemalja ZND Ministarstva spoljnih poslova Rusija Aleksej Poliščuk.

"Poslije produktivnih rundi u Abu Dabiju i Ženevi, naši eksperti su pripremili konstruktivne prijedloge za američki plan od 27 tačaka i biće spremni da ih predstave na sljedećem sastanku", rekao je Poliščuk za Sputnjik.

On nije precizirao šta ti prijedlozi konkretno sadrže.

Od početka godine delegacije Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država obavile su tri runde pregovora, a posljednja je održana u Ženevi 17. i 18. februara.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da je do pauze u mirovnom procesu došlo zbog situacije na Bliskom istoku.

Prema njegovim rečima, kijevske vlasti moraju da započnu pregovore, jer se prostor za donošenje odluka Ukrajine smanjuje kako se pogoršava njena pozicija na frontu, dok nastavak sukoba postaje sve besmisleniji i opasniji za tu postsovjetsku državu.

