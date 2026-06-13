Švajcarska odlučuje: Hoće li ograničiti broj stanovnika?

Građani Švajcarske ovog vikenda glasaju na istorijskom i do sada neviđenom referendumu o prijedlogu desnice da se broj stanovnika ove zemlje zakonski ograniči na najviše 10 miliona do 2050. godine.

Dok predlagači tvrde da štite švajcarski način života, ekonomisti i vlada upozoravaju na potencijalno katastrofalne posljedice po ekonomiju ove bogate evropske države.

Prijedlog pod nazivom „Ne Švajcarskoj od 10 miliona“ pokrenula je desničarska Švajcarska narodna partija (SVP), najveća stranka u tamošnjem parlamentu još od 1999. godine. Švajcarski sistem direktne demokratije omogućava da bilo koja inicijativa ide na nacionalni referendum ako prikupi 100.000 potpisa u roku od 18 mjeseci, što je alat koji SVP tradicionalno i veoma uspješno koristi za nametanje antiimigracijskih tema.

Ako građani zaokruže „da“, švajcarska vlada biće ustavno obavezana da preduzme rigorozne korake kako broj stanovnika ne bi prešao granicu od 10 miliona prije sredine vijeka.

Plan predviđa uvođenje „kočnice“ u nekoliko faza.

Prvi prag je 9,5 miliona stanovnika. Ako Švajcarska dostigne ovaj broj prije 2050. godine, vlada mora uvesti stroga ograničenja na spajanje porodica, izdavanje boravišnih dozvola i odobravanje azila.

Drugi prag je 10 miliona stanovnika. Ukoliko se ova brojka ipak premaši, Švajcarska bi bila primorana da suspenduje Sporazum o slobodnom kretanju ljudi sa Evropskom unijom. To bi automatski značilo i gubitak pristupa jedinstvenom tržištu EU, što je jedan od stubova švajcarske ekonomije.

Argumenti desnice: Nekontrolisani rast uništava Švajcarsku

Trenutno oko 27 odsto stanovnika Švajcarske nema švajcarsko državljanstvo. Zagovornici ograničenja tvrde da je priliv radnika, uglavnom iz zemalja Evropske unije, stvorio neizdrživ pritisak na infrastrukturu, tržište nekretnina, škole, transportni sistem i socijalni sistem.

„Nekontrolisana imigracija uzrokuje prebrz rast Švajcarske. Negativne posljedice su opipljive u svim sferama života“, poručili su iz SVP-a tokom kampanje.

Poslanik ove stranke u parlamentu, Tomas Mater (Thomas Matter), odbacio je optužbe da je riječ o radikalizmu.

„Nismo protiv imigracije, ali ona mora biti umjerena i kontrolisana. Ranije smo imali kvalitativnu imigraciju, a sada imamo kvantitativnu“, rekao je Mater.

S druge strane, švajcarska sedmočlana vlada, u kojoj sjede i ministri iz samog SVP-a, kolektivno je pozvala građane da odbiju inicijativu. Vlada upozorava da bi usvajanje ovog plana ugrozilo nacionalnu stabilnost, nanijelo ogromnu štetu ekonomiji i direktno ugrozilo švajcarski prosperitet.

Protiv prijedloga su se izjasnile i jasne većine u oba doma parlamenta, kao i Švajcarska federacija sindikata, Udruženje poslodavaca i „Ekonomisvis“ (Economiesuisse), glavna krovna poslovna organizacija u zemlji.

Rudolf Minš (Rudolf Minsch), glavni ekonomista organizacije „Ekonomisvis“, oštro je kritikovao plan desnice.

„Ovo je populistički pokušaj da se kompleksni problemi riješe pojednostavljenim, vještačkim plafonom. Prodaje se iluzija o besplatnom ručku, a to zapravo neće riješiti ni naše probleme sa stanovima ni sa saobraćajnim gužvama“, rekao je Minš.

Demografska realnost i ekonomske brojke

Podaci pokazuju da je broj stanovnika Švajcarske rastao znatno brže nego u susjednim zemljama EU. Od 2002. godine, kada je na snagu stupio sporazum o slobodnom kretanju, broj stanovnika porastao je za 23 odsto. Međutim, vladini podaci pokazuju i da je u istom periodu bruto domaći proizvod (BDP) porastao za 24 odsto, što znači da je ekonomski rast direktno pratio priliv radne snage.

Demografi ističu da Švajcarska, poput većine evropskih zemalja, bilježi pad nataliteta i ubrzano starenje stanovništva. Očekuje se da će udio ljudi starijih od 65 godina porasti sa sadašnjih 21 odsto na više od 27 odsto do 2055. godine. Bez imigracije, švajcarskom penzionom i zdravstvenom sistemu, kao i tržištu rada, prijeti ozbiljan udar.

Filip Vaner (Philippe Wanner), ekspert za demografiju sa Univerziteta u Ženevi, naglašava da, iako mnoge države ograničavaju imigraciju, nijedna zemlja nikada u istoriji nije glasala o eksplicitnom ograničavanju ukupnog broja stanovnika, izuzimajući zakonske mjere kontrole rasta poput nekadašnje politike jednog djeteta u Kini.

Iako desničarski populistički pokreti širom Evrope, poput onih u Njemačkoj i Francuskoj, kao i istorijski Bregzit (Brexit) u Velikoj Britaniji, uspješno kapitalizuju strah od migracija, u Švajcarskoj bi ishod mogao biti tijesan.

Posljednje ankete pokazuju da je kampanja protiv prijedloga dobila na zamahu u posljednjim sedmicama. Ipak, predviđa se tijesna trka u kojoj bi tabor protivnika, odnosno opcija „ne“, mogao pobijediti sa oko 52 odsto glasova.

Da bi inicijativa prošla, nije dovoljno da dobije samo većinu ukupnih glasova građana, odnosno popularni glas, već mora dobiti i većinu u većini od ukupno 23 puna i šest polukantona Švajcarske.

Iako se biračka mjesta otvaraju nakratko u nedjelju, čak 90 odsto Švajcaraca glasa putem pošte, tako da se prvi preliminarni rezultati ovog istorijskog glasanja očekuju u nedjelju u popodnevnim satima.

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