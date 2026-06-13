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Putin: Nikakvi udari ukrajinske vojske na Rusiju neće pomoći neprijatelju

13.06.2026 17:10

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Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ruske snage održavaju stratešku prednost tokom Specijalne vojne operacije i samouvjereno napreduju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom video-sastanka o razvoju novih ruskih oblasti: Donjecke i Luganske Narodne Republike, Zaporoške i Hersonske oblasti.

"Naše trupe održavaju stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakva granatiranja ili napadi dronova neće promijeniti ovu situaciju. Napredovanje ide u svim pravcima", rekao je Putin.

On je istakao da nikakvi udari Oružanih snaga Ukrajine na Rusiju neće pomoći neprijatelju.

"Neprijatelj ne može da obuzda ovaj pritisak i pribegava otvoreno terorističkim metodama, napadajući civilne objekte, komunikacije i putnički saobraćaj", napomenuo je ruski lider.

Putin je napomenuo da su se sve savezne institucije, mnoge državne kompanije i drugi regioni pridružili naporima za integraciju prisajedinjenih ruskih regiona.

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Vladimir Putin

Rusija

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