Spavaju viseći na konopcima i ne sjedaju 12 godina!

Društvenim mrežama širi se video snimak čovjeka pod imenom Dulal Giri Ji Maharaj, koji se zavjetovao na stajanje, u trajanju od nevjerovatnih 12 godina.

Dual pripada specifičnoj grupi hinduističkih asketa, tzv. Sadua, koji se u Indiji nazivaju Kharešvari, ali su u svijetu mnogo poznatiji pod imenom „Stojeći Babe”.

Oni u okviru svog duhovnog puta polažu težak zavjet "Tapas". Zavjet da će neprekidno stajati 12 godina, bez sjedanja ili lijeganja, čak i dok spavaju, a sve sa ciljem da kroz samoodricanje i patnju ukrote tijelo i približe se Bogu, najčešće bogu Šivi.

Evo kako izgleda taj nevjerovatan i ekstreman način života:

Kako spavaju i odmaraju?

Pošto je fizički nemoguće stajati 12 godina bez ikakvog oslonca, ovi sveti ljudi koriste posebno napravljene „ljuljaške” ili viseće pojaseve (najčešće vezane za drvo ili unutar hrama).

Tokom dana, oni se šetaju ili stoje oslonjeni na tu ljuljašku pod pazuhom kako bi rasteretili kičmu.

Tokom noći, oni zapravo „vise” na tom platnu koje im drži torzo, dok su im noge i dalje na zemlji. Ponekad ubace jednu nogu u omču da je odmore, ali nikada ne sjedaju.

Fizičke posljedice

Ovaj podvig ostavlja trajne i jezive posljedice na tijelo. Već nakon nekoliko mjeseci ili godina:

Noge im strašno oteknu zbog stalnog slivanja krvi i tečnosti.

Na stopalima se otvaraju hronične rane i čirevi.

Mišići i zglobovi atrofiraju, pa mnogi od njih nakon ispunjenja zavjeta više nikada ne mogu normalno da hodaju i ostaju invalidi.

Zašto to rade?

U hinduizmu se vjeruje da rigorozna samodisciplina i podnošenje fizičkog bola pomažu u sagorijevanju loše karme iz ovog i prošlih života. Zavjet od 12 godina nije slučajan u indijskoj tradiciji, ciklus od 12 godina, kako ih oni nazivaju "Yuga" smatra se punim duhovnim ciklusom potrebnim za potpunu transformaciju svijesti.

Sličan poznat primjer: Čovjek sa podignutom rukom

Ovaj fenomen je sličan još jednom slavnom asketi koji se zove Amar Bharati. On je 1973. godine donio odluku da potpuno napusti svjetovni život i u čast boga Šive podigao je desnu ruku u vazduh i nije je spustio više od 50 godina.

Njegova ruka je danas potpuno atrofirala, kosti su se spojile, a nokti su mu se iskrivili, ali on je postao svjetski simbol ove ekstremne indijske duhovne prakse.