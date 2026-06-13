Užas u Austriji: Učitelj ubio koleginicu pa sebe; "Riječ je o neuzvraćenoj ljubavi?"

Dan nakon ubistva 28-godišnje učiteljice u Taufkirhenu an der Pramu, istraga je otkrila nove detalje i dovela do preokreta u motivu zločina. Iako se prvo smatralo da su ubica i žrtva bili u vezi, sada se vjeruje da je 29-godišnji kolega svoju koleginicu usmrtio iz ljubomore i neuzvraćene ljubavi, jer prije zločina ipak nisu bili u vezi.

„Okidač za zločin bio je to što je mlada žena nedavno ušla u vezu“, pojasnio je Alojz Ebner, portparol Državnog tužilaštva u Ridu, prenosi Krone.

Ubistvo se dogodilo juče poslijepodne u školskoj biblioteci. Počinilac je 28-godišnjakinju prvo više puta ubo u vrat predmetom nalik bodežu, a zatim joj ispalio tri hica u glavu. Vatreno oružje posjedovao je legalno.

Nakon zločina, odvezao se automobilom i punom brzinom zabio u drvo.

„Neposredno prije toga pucao je sebi u glavu“, izvijestio je Ebner.

Zločin nije imao direktnih svjedoka. Tijelo je otkriveno nakon što se majka žrtve zabrinula jer se kćerka nije vratila kući. Kada je ispred škole ugledala parkiran automobil svoje kćerke, pokrenuta je potraga po zgradi, koja je završena pronalaskom tijela u biblioteci.

Učenici, osoblje i ožalošćeni mogu zatražiti pomoć

„Naše misli su u ovim teškim trenucima sa svim ožalošćenima i školskom zajednicom. Želimo im izraziti iskreno saučešće“, poručili su Kristine Haberlander i Alfred Klampfer.

Uprava za obrazovanje odmah je preduzela mjere za pružanje podrške učenicima, nastavnom osoblju i ožalošćenima.

„Nadležne službe usko sarađuju kako bi osigurale najbolju moguću brigu za školsku zajednicu i koordinisale dalje korake“, navodi se u saopštenju.

Krizna pomoć Gornje Austrije prvu je intervenciju sprovela još sinoć. Za sutra je najavljen sastanak predstavnika svih nadležnih službi radi dogovora o daljim mjerama, a roditelji će biti obaviješteni o organizaciji nastave za prekosutra.

(Indeks)