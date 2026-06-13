"Postizanje mirovnog sporazuma Vašingtona i Teherana u naredna 24 časa"

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o okvirnom mirovnom sporazumu koji bi trebalo da okonča višemjesečni sukob na Bliskom istoku, te da je usaglašen konačan tekst sporazuma.

Šarif je dodao da se Pakistan sada priprema za elektronsko potpisivanje sporazuma, koje se očekuje u naredna 24 časa, nakon čega bi naredne sedmice trebalo da budu održani razgovori na tehničkom nivou.

Neimenovani američki zvaničnik izjavio je danas da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je jutros da su izmjene teksta još moguće, ali da je okvirni dogovor već postignut.

(Srna)