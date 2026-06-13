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SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma: Šire se lažne vijesti?

Autor:

ATV
13.06.2026 07:55

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Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Šef iranske diplomatije Abas Aragči izjavio je da mirovni sporazum nikad nije bio bliži, a pakistanski premijer Šehbaz Šarif potvrdio da je postignut dogovor o konačnom tekstu.

Američki lider poručuje Irancima da bi bilo bolje da se što prije "urazume" i da navodi njihovih medija nemaju nikakve veze s uslovima koji su dogovoreni.

SAD: Oboreno više dronova koji su ciljali brodove u Ormuzu

Američke snage su oborile nekoliko iranskih dronova koji su ciljali komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

- Iran je lansirao više dronova u pokušaju da napadne komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz - objavio je CENTCOM, koji dodaje da Ormuz "ostaje otvoren za tranzit".

Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope.

Vašington i Teheran su bliži nego ikad postizanju dogovora o memorandumu o razumijevanju za okončanje sukoba, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao između zaraćenih strana, objavio je da je postignut konačan, dogovoreni tekst mirovnog sporazuma i da Pakistan sada tijesno sarađuje sa objema stranama kako bi finalizovao sljedeće korake.

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da obaveze preuzete u okviru budućeg sporazuma sa SAD moraju da budu ispunjene, "bez izgovora“.

Šef Bijele kuće Donald Tramp retvitovao je Aragčijevu izjavu, u kojoj je zamolio medije da ne spekulišu o sadržaju sporazuma.

Iranski mediji su objavili detalje navodnog sporazuma, što je izazvalo reakciju Trampa koji je istakao da navodi "nemaju nikakve veze sa uslovima koji su dogovoreni" i da "nemaju nikakve veze s istinom".

Američki predsjednik je na svojoj platformi Truth social, rekao da su Iranci veoma "nečasni ljudi za saradnju", uz poruku da bi im bilo bolje da se što brže "urazume".

Dok Tramp predviđa da će u narednim danima biti potpisan sporazum, izraelski ministar odbrane Izrael Kac nagovještava da će Jerusalim morati da upotrebi vojnu silu u budućnosti kako bi spriječio Iran da dobije nuklearno oružje.

- Izrael mora da osigura da i u budućnosti zadržimo sposobnost da djelujemo samostalno kako bismo spriječili Iran da dobije nuklearno oružje - poručuje Kac.

(RTS)

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