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Tramp se oglasio o dogovoru sa Iranom: "Veoma nečasni ljudi za saradnju, bolje im je da se saberu..."

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ATV
12.06.2026 16:25

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o uslovima koji su navodno dogovoreni u sporazumu sa Iranom.

Tramp je ostavio poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Uslovi koje je Iran procurio lažnim vijestima NEMAJU NIKAKVE veze sa uslovima koji su dogovoreni, u pisanoj formi. Ono što su rekli, uključujući i njihovu slabu i patetičnu izjavu o postizanju sporazuma, nema nikakve veze sa istinom", naveo je Tramp i dodao:

"Veoma nečasni ljudi za saradnju. Sa njima ne postoji nešto poput poslovanja u dobroj veri. NEVJEROVATNO! Takođe, njihov potpuno odbijeni napad dronova sinoć na indijske brodove koji napuštaju Ormuski moreuz je POTPUNO NEPRIHVATLjIV. Bolje im je da se saberu, i to BRZO!".

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