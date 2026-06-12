Tramp se oglasio o dogovoru sa Iranom: "Veoma nečasni ljudi za saradnju, bolje im je da se saberu..."

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o uslovima koji su navodno dogovoreni u sporazumu sa Iranom.

Tramp je ostavio poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Uslovi koje je Iran procurio lažnim vijestima NEMAJU NIKAKVE veze sa uslovima koji su dogovoreni, u pisanoj formi. Ono što su rekli, uključujući i njihovu slabu i patetičnu izjavu o postizanju sporazuma, nema nikakve veze sa istinom", naveo je Tramp i dodao:

"Veoma nečasni ljudi za saradnju. Sa njima ne postoji nešto poput poslovanja u dobroj veri. NEVJEROVATNO! Takođe, njihov potpuno odbijeni napad dronova sinoć na indijske brodove koji napuštaju Ormuski moreuz je POTPUNO NEPRIHVATLjIV. Bolje im je da se saberu, i to BRZO!".