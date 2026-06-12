Preokret u Iranu - ipak su pristali

Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa SAD, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je riječ o njihovim "crvenim linijama".

Bagei je naglasio da Iran još nije donio konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći dio teksta kompletiran, iako su SAD "stalno mijenjale stav", prenosi "Al Džazira".

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On je rekao da Katar i Pakistan aktivno učestvuju u posredničkim naporima, ali da su nedavne akcije SAD, odnosno napadi na Iran, uticale na diplomatski proces.

Istakao je da je situacija u vezi sa Ormuskim moreuzom postala sve manje bezbjedna zbog američkih akcija.

Ranije je američki predsjednik Donald Tramp saopštio da je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe sinoć, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinarima u Bijeloj kući rekao je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

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Tramp je naveo da je riječ o "memorandumu o razumijevanju", opisujući ga kao veoma "snažan" i "detaljan".

Kako je rekao, iranski pregovarači odobrili su nacrt sporazuma, i izrazio nadu da je isto učinio i vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei, prenosi "B92".