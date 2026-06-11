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Supruga bivšeg poslanika i biznismena digla ruku na sebe

Autor:

ATV
11.06.2026 23:01

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Супруга бившег посланика и бизнисмена дигла руку на себе
Foto: Društvene mreže

Supruga bivšeg poslanika PSD-a i biznismena Mugurela Surupačanua pronađena je u srijedu ujutru bez svijesti u pomoćnom objektu porodične kuće u rumunskom gradu Targu Žiu.

Tridesetpetogodišnja žena, majka troje djece, preživjela je zahvaljujući brzoj intervenciji ljekara i trenutno se nalazi u teškom stanju.

Prema prvim informacijama, ženu je pronašao njen otac u aneksu kuće koji je bio uređen kao dječje igralište. On je odmah pozvao hitne službe nakon što ju je zatekao bez znakova svijesti.

Ekipa Hitne pomoći okruga Gorž stigla je na lice mjesta, gdje je izvršena reanimacija. Nakon uspješne intervencije, žena je hitno prevezena u Okružnu bolnicu za hitne slučajeve u Targu Žiu.

Ljekari su saopštili da je pacijentkinja intubirana i da će helikopterom službe SMURD biti transportovana u Univerzitetsku bolnicu u Bukureštu radi daljeg liječenja.

Policija je potvrdila da je slučaj prijavljen u jutarnjim časovima 10. juna.

"Policajci Opštinske policije Targu Žiua obaviješteni su od strane muškarca da je svoju ćerku pronašao bez svijesti u porodičnom domu. Prvim provjerama utvrđeno je da je 35-godišnja žena pronađena u pomoćnom objektu koji se nalazi u dvorištu kuće i koji je bio namijenjen kao igralište za djecu", navodi se u saopštenju policije.

Nadležni organi otvorili su istragu i pokrenuli krivični postupak kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja.

Za sada nije poznato šta je prethodilo incidentu, a istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

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