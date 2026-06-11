"CNN" analiza: SAD mjesecima priprema plan napada na Harg, Iran od ostrva napravio tvrđavu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u najnovijoj prijetnji upućenoj Iranu najavio da će uskoro izvesti operaciju preuzimanja ostrva Harg, a Si-En-En u svojoj analizi otkriva da je plan u Vašingtonu već mjesecima u pripremi.

Prema informacijama koje prenosi Si-En-En, unutar Trampove administracije razmatra se mogućnost zauzimanja ovog strateškog ostrva kao krajnja opcija za slamanje iranske ratne i ekonomske sposobnosti.

Svijet Tramp najavio veliki napad: Večeras počinje, zauzećemo i ostrvo Harg

Od početka sukoba američke snage provele su opsežnu kampanju usmjerenu na iransku vojnu infrastrukturu. Prema američkim procjenama, značajan dio iranskih vazdušnih, pomorskih i protivvazduhoplovnih kapaciteta pretrpio je ozbiljne gubitke.

Ipak, uprkos intenzivnim udarima, Iran nastavlja pružati otpor i održavati određeni nivo vojnih operacija, što je navelo pojedine zvaničnike da razmotre drastičnije mjere.

U tom kontekstu ostrvo Harg dobija poseban značaj. Smješteno u sjevernom dijelu Persijskog zaliva, Harg je decenijama najvažniji terminal za izvoz iranske nafte. Kroz njegovu infrastrukturu prolazi najveći dio iranskog izvoza sirove nafte, što ga čini jednom od najvažnijih ekonomskih tačaka u zemlji.

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Analitičari ga često opisuju kao energetsko srce Irana, budući da prihodi od nafte predstavljaju ključni izvor finansiranja državnog budžeta, ali i vojnih aktivnosti.

Prema Si-En-En-u, planovi za zauzimanje Harga razvijaju se i pripremaju već nekoliko mjeseci, ali su više puta stavljani po strani zbog velikih rizika koje bi takva operacija nosila.

Američki zvaničnici smatraju da bi zauzimanje ostrva ili uništenje njegove energetske infrastrukture moglo ozbiljno paralizovati iransku ekonomiju, presijecanjem jednog od glavnih izvora prihoda od izvoza nafte.

Takav potez, prema njihovim procjenama, značajno bi oslabio sposobnost Teherana da nastavi finansirati ratne operacije.

Međutim, vojni i obavještajni zvaničnici upozorili su Bijelu kuću da bi operacija protiv Harga bila izuzetno složena. Za razliku od vazdušnih udara, zauzimanje ostrva zahtijevalo bi značajno angažovanje kopnenih snaga i potencijalno amfibijsku invaziju, što bi moglo dovesti do velikih američkih gubitaka.

Iran je, prema istim informacijama, svjestan strateške važnosti Harga i već mjesecima priprema njegovu odbranu.

Nakon američkih udara izvedenih u martu, Iran je dodatno ojačao vojno prisustvo na ostrvu. Na Harg su raspoređene dodatne jedinice, sistemi protivvazduhoplovne odbrane i prenosni raketni sistemi zemlja–vazduh (MANPADS), namijenjeni obaranju aviona i helikoptera na malim visinama.

Pored toga, iranske snage postavile su protivpješadijske i protivoklopne mine, uključujući i područja duž obale koja bi mogla poslužiti kao potencijalne tačke iskrcavanja američkih snaga. Takve mjere ukazuju da Teheran smatra mogućnost američkog napada dovoljno ozbiljnom da unaprijed pripremi slojevitu odbranu jednog od svojih najvažnijih strateških objekata, prenosi Kliks.