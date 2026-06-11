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Iran potvrdio: Potpuna blokada je na snazi do daljnjeg

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ATV
11.06.2026 13:00

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Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Foto: Google maps

Novo iransko tijelo nadležno za nadzor Ormuskog moreuza potvrdilo je potpuno zatvaranje ovog strateškog plovnog puta "do daljnjeg".

Potvrda dolazi nakon što je Korpus Islamske revolucionarne garde tokom noći objavio takvu odluku.

Uprava Persijskog zaliva (PGSA) saopštila je na društvenoj mreži Iks da će "zbog tenzija izazvanih agresijom američkih snaga u regionu i saopštenja koje su sinoć dale iranske oružane snage, Ormuski moreuz biti zatvoren do daljnjeg".

PGSA je pozvala podnosioce zahtjeva kojima su prethodno odobrene tranzitne dozvole da budu strpljivi i sačekaju dalja uputstva te uprave.

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Hormuški moreuz

Ormuski moreuz

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