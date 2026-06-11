Zbog istrage o drogi i prostituciji privedene 22 poznate ličnosti: Velika akcija policije u Turskoj

Turska policija privela je u velikoj akciji 22 poznate ličnosti, uključujući pjevače, modne dizajnere, berzanske posrednike, glumce, režisere i aranžere, a raspisane su potjernice za pet osoba.

Akcija je provedena zbog moguće povezanosti sa narkoticima i prostitucijom. Policijska akcija je potresla javnu scenu u Turskoj.

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Ko se nalazi među privedenim poznatim ličnostima?

Takvim.com.tr je dobio listu imena pritvorenih u najnovijem valu operacija vezanih za drogu usmjerenih protiv poznatih ličnosti:

1. Ajše Hatun ONAL (pjevačica)

2. Tolga ÇAM (modni dizajner)

3. Ferhan KAJA (berzanski posrednik)

4. Murat SAJGI

5. Enis Ahmet ONAT

6. Ahmet KAROGLU (vlasnik Beko Ocakbaši)

7. Emre TARI (biznismen)

8. Hasan VATAN

9. Kerimcan DURMAZ (pjevač)

10. Kenan DOGULU (pjevač)

11. Beren SAAT (glumica)

12. Mehmet Cem KARCI (direktor)

13. Berdan MARDINI (pjevač)

14. Rejhan KUSIKJEGEN

15. Ozan DOGULU (Aranžer i DJ)

16. Jašar IPEK (pjevač)

17. Mehmet JILDIZ (Modelska kompanija) (Vlasnik)

18. Tessi RAMOS CORREIRA (Model)

19. Enis ARIKAN (Glumac)

20. Rafet Eren JORULMAZER

21. Ali Efe BEZCI

22. Selin CIGERCI

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Kako se odvija istraga protiv osumnjičenih?

Poznate ličnosti su, nakon što su podvrgnute zdravstvenim pregledima, odvedene u sjedište Uprave za kriminal u oblasti narkotika u okrugu Kuçukçekmece na ispitivanje.

U okviru istrage o drogama koju je sprovelo Glavno javno tužilaštvo Bakirkou, timovi komande žandarmerije provincije Istanbul izvršili su raciju na na više adresa. Osumnjičeni privedeni tokom operacije dalo je uzorke krvi, kose i urina Institutu za sudsku medicinu.

U operaciji su zaplijenjeni brojni inkriminirajući predmeti.