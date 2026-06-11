Superćelijske oluje haraju, moguća i tornada - nižu se upozorenja

Jake i potencijalno opasne oluje pogodile su dijelove Poljske i Rumunije, a meteorološke službe su upozorile na mogućnost superćelijskih oluja, grada, jakih udara vjetra i lokalno čak i pojave tornada.

Poljski Institut za meteorologiju i vodoprivredu (IMGV) izdao je upozorenja za više regiona, nakon što su se nad južnim dijelom zemlje razvile snažne olujne ćelije, uključujući i superćelijske grmljavine sa intenzivnim padavinama i gradom, prenio je "Viadomosci".

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Meteorolozi su naveli da su najteže pogođeni regioni na jugu Poljske, uključujući područja oko Krinice-Zdroja, Dukle i Leska, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi, grad i udari vjetra.

U jednom od upozorenja IMGV navodi se da "opasne superćelijske grmljavine" mogu da stvore i tornado.

Meteorolozi upozoravaju da će se u narednim satima nove olujne ćelije kretati iz pravca Slovačke ka jugu i istoku Poljske, sa mogućnošću formiranja dodatnih superćelija.

Prognoza opadu na 8 godzin (Model MERGE) pic.twitter.com/LyE7hZHtLj — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 11, 2026

Poljski Vladin centar za bezbjednost (RCB) takođe je izdao upozorenja zbog opasnih vremenskih uslova, dok su na društvenim mrežama objavljene brojne fotografije oluja koje su pogodile zemlju.

Upozorenja se nižu u Rumuniji

Nacionalna meteorološka uprava (ANM) u Rumuniji izdala je narandžasti kod upozorenja za više okruga zbog obilnih padavina i jake atmosferske nestabilnosti, prenio je "Ađerpres".

Upozorenje važi za 17 okruga i trajaće do sutra ujutru.

Meteorolozi u Rumuniji prognoziraju pljuskove sa grmljavinom, lokalno značajne količine padavina i olujne udare vjetra od 70 do 90 kilometara na čas, uz mogućnost pojave grada.

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U pojedinim oblastima očekuje se i više od 70 litara kiše po kvadratnom metru.

Žuti i narandžasti meteo-alarami obuhvataju velike dijelove Transilvanije, Moldavije, Oltenije, Muntenije i planinskih regiona, gdje se očekuje nastavak nestabilnog vremena i u narednim satima.

Meteorološke službe obje zemlje upozoravaju da je situacija dinamična i da postoji rizik od daljeg jačanja olujnih sistema.

(Kurir)