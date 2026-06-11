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Snažan zemljotres pogodio Iran

Autor:

ATV
11.06.2026 10:17

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Снажан земљотрес погодио Иран
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5.1 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 11. jun 2026 u 08:48 časova, na jugu Irana

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 30.2845 i dužine 50.9539.

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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Zemljotres

Iran

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