Tramp ispunio prijetnje, u Iranu eskplozije i sirene: Teheran poručuje da neće popustiti

Centralna komanda američkih snaga saopštila je da je američka vojska pokrenula, drugo veče zaredom, napade na Iran. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima. Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se "pridruže Izraelu u miru" uprkos "bolesnim ciljevima" Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima.

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- Imam poruku za vas, narode Libana. Izrael nije u ratu sa vama. U ratu smo sa Hezbolahom, koji je vašu zemlju uzeo za taoca, ispunjava iranske zahtjeve i koristi vašu teritoriju za pokretanje terorističkih napada na Izrael - poručio je Netanjahu.

Netanjahu je rekao da je Hezbolah slabiji nego ikad, a Izrael je jači nego ikad i dodao da je izraelska vojska eliminisala skoro 10.000 pripadnika Hezbolaha i da "nastavlja da sistematski čisti Južni Liban".

- Želimo mir sa vama, sa Libanom. Mir u kome naša dva naroda mogu zajedno da investiraju, grade zajedno, napreduju zajedno. Jedina prepreka ovoj prelepoj viziji je Hezbolah. Žrtvovaće vas da bi postigli svoje bolesne ciljeve - rekao je Netanjahu.

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SAD: Lažni navodi Irana da je Ormuz zatvoren i da su pogođeni naši ratni brodovi

Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u samoodbrani na više ciljeva u Iranu, po nalogu vrhovnog komandanta.

- Snage CENTCOM-a pokrenule su napade na iranske vojne kapacitete za nadzor, komunikacione sisteme i lokacije protivvazdušne odbrane širom Irana - saopštila je Komanda.

Ističe i da su američki marinski korpus, vazduhoplovstvo i mornarica ispalili su preciznu municiju na iranske ciljeve koji su predstavljali pretnju američkim snagama i međunarodnim komercijalnim brodovima koji su tranzitirali kroz regionalne vode.

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- Napadi su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne - dodaje se u saopštenju.

Takođe, Komanda navodi da nije tačna tvrdnja Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde koji kaže da je Ormuski moreuz zatvoren.

Iran tvrdi da je pogodio 18 vojnih ciljeva SAD, zatvara Ormuski moreuz

Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, te da zatvara Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj.

Prema saopštenju IRGC-a, u dva talasa napada pogođene su mete u vazduhoplovnim bazama Ali el-Salem i Ahmad el-Džaber u Kuvajtu, kao i u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu.

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Iranska vojska je odvojeno navela da su dronovima gađani komunikacioni i radarski sistemi povezani sa PVO američke Pete flote u Bahreinu.

Centralni štab Hatam al-Anbije saopštio je da je najnoviji zastoj u sukobu rezultat "moćnog i odlučnog odgovora" iranskih oružanih snaga i poručio je da će vojni odgovor na američke akcije biti nastavljen.

Iranske vlasti su objavile i da zatvaraju Ormuz za sav pomorski saobraćaj, uključujući tankere za naftu i trgovačke brodove, upozoravajući da će svaki prolazak biti tretiran kao legitimna meta.

Komandant vazduhoplovnih snaga IRGC-a, brigadni general Sajed Madžid Musavi, uputio je oštro upozorenje SAD, navodeći da će Iran "pretvoriti region u pakao" ako Vašington nastavi da ugrožava bezbjednost Ormuza.

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Tramp: Iranski zvaničnici su me zamolili da obustavim napade; Iran: Lažne tvrdnje SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da obustavi napade na zemlju.

Iranski državni mediji su, međutim, brzo demantovali ove tvrdnje, pozivajući se na visoke zvaničnike koji negiraju da je bilo koji iranski zvaničnik razgovarao sa Trampom.

- Trampova "lažna tvrdnja" o ​​kontaktu sa iranskim zvaničnicima je 'pokriće za izbjegavanje rata protiv Irana - javljaju iranski državni mediji.

(RTS)