Oprez! Hladan front donosi pljuskove, grmljavinu i grad

Republiku Srpsku danas očekuje nestabilno vrijeme uz prolazak hladnog fronta, što će u pojedinim krajevima donijeti kišu, pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro je proteklo u znaku oblačnog vremena, uz padavine na sjeveroistoku i u Krajini, dok je na jugoistoku i jugu preovladavalo sunčanije vrijeme.

Temperature izmjerene u sedam časova

Najtoplije jutros je bilo u Trebinju, gdje je izmjereno dvadeset stepeni, dok je na Čemernu zabilježeno svega jedanaest stepeni. U Banjaluci, Višegradu i Doboju živa u termometru pokazivala je šesnaest stepeni. U Bijeljini, Bileći i Mrkonjić Gradu izmjereno je petnaest, u Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku i na Han Pijesku četrnaest, a u Foči trinaest stepeni Celzijusovih.

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Tokom prijepodneva preovladavaće oblačno i svježije vrijeme sa kišom i pljuskovima, dok se na jugu i jugoistoku očekuje toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Kako dan bude odmicao, kiša i jači pljuskovi širiće se ka istoku i jugu Republike Srpske. Meteorolozi upozoravaju da su lokalno moguće vremenske nepogode, pojava grada i jak vjetar. Uveče se na istoku očekuje kiša, dok će u ostalim predjelima biti uglavnom suvo, uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu.

Maksimalna dnevna temperatura u prvom dijelu dana kretaće se od šesnaest stepeni na zapadu, pa sve do trideset stepeni na jugoistoku i jugu zemlje. Večernji sati donose osvježenje i pad temperature, pa će minimalne vrijednosti biti između devet i petnaest stepeni, dok će na jugu ostati nešto toplije, oko devetnaest stepeni.

Prognoza za Banjaluku

Banjalučane danas očekuje pretežno do potpuno oblačno vrijeme praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom u prvom dijelu dana. Poslijepodne se očekuje postepen prestanak padavina, a kasno uveče i djelimično razvedravanje. Duvaće umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura u prvom dijelu dana dostići će oko devetnaest stepeni, dok će se u večernjim časovima temperatura spustiti na oko trinaest stepeni.