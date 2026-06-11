Logo

Oprez! Hladan front donosi pljuskove, grmljavinu i grad

Autor:

ATV
11.06.2026 07:26

Komentari:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Republiku Srpsku danas očekuje nestabilno vrijeme uz prolazak hladnog fronta, što će u pojedinim krajevima donijeti kišu, pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro je proteklo u znaku oblačnog vremena, uz padavine na sjeveroistoku i u Krajini, dok je na jugoistoku i jugu preovladavalo sunčanije vrijeme.

Temperature izmjerene u sedam časova

Najtoplije jutros je bilo u Trebinju, gdje je izmjereno dvadeset stepeni, dok je na Čemernu zabilježeno svega jedanaest stepeni. U Banjaluci, Višegradu i Doboju živa u termometru pokazivala je šesnaest stepeni. U Bijeljini, Bileći i Mrkonjić Gradu izmjereno je petnaest, u Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku i na Han Pijesku četrnaest, a u Foči trinaest stepeni Celzijusovih.

vatrogasci

Svijet

Otac, majka i kćerka stradali u požaru: Tragedija u Njemačkoj

Tokom prijepodneva preovladavaće oblačno i svježije vrijeme sa kišom i pljuskovima, dok se na jugu i jugoistoku očekuje toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Kako dan bude odmicao, kiša i jači pljuskovi širiće se ka istoku i jugu Republike Srpske. Meteorolozi upozoravaju da su lokalno moguće vremenske nepogode, pojava grada i jak vjetar. Uveče se na istoku očekuje kiša, dok će u ostalim predjelima biti uglavnom suvo, uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu.

Maksimalna dnevna temperatura u prvom dijelu dana kretaće se od šesnaest stepeni na zapadu, pa sve do trideset stepeni na jugoistoku i jugu zemlje. Večernji sati donose osvježenje i pad temperature, pa će minimalne vrijednosti biti između devet i petnaest stepeni, dok će na jugu ostati nešto toplije, oko devetnaest stepeni.

Prognoza za Banjaluku

Banjalučane danas očekuje pretežno do potpuno oblačno vrijeme praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom u prvom dijelu dana. Poslijepodne se očekuje postepen prestanak padavina, a kasno uveče i djelimično razvedravanje. Duvaće umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura u prvom dijelu dana dostići će oko devetnaest stepeni, dok će se u večernjim časovima temperatura spustiti na oko trinaest stepeni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

Vremenska prognoza jun

Banjaluka

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Otac, majka i kćerka stradali u požaru: Tragedija u Njemačkoj

1 h

0
Школа, учионица

Društvo

Širok izbor za buduće srednjoškolce: Elektronski upis počinje u ponedjeljak

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Dvije osobe zadobile teške povrede u udesima u Beogradu

1 h

0
Мирослав Мићо Краљевић

BiH

Nastavlja se suđenje Kraljeviću za navodno izazivanje nacionalne mržnje

1 h

0

Više iz rubrike

Школа, учионица

Društvo

Širok izbor za buduće srednjoškolce: Elektronski upis počinje u ponedjeljak

1 h

0
Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити

Društvo

Slavimo veliku svetiteljku: Danas jedan kućni posao nikako ne treba raditi

2 h

0
Кудуз је Јунуз Кечо: Убиство које је потресло СФРЈ има и невјероватан епилог

Društvo

Kuduz je Junuz Kečo: Ubistvo koje je potreslo SFRJ ima i nevjerovatan epilog

10 h

0
Пројекат Бродоградилиште

Društvo

Mladi svoju budućnost vide u „Brodogradilištu“

13 h

0

  • Najnovije

09

04

Uhapšen i zamjenik komandanta Interventne jedinice

09

00

SIPA hapsila u Mostaru, pronađena veća količina droge i oružje

08

56

Ekipa ATV-a na licu mjesta eksplozije na Laušu: Pogledajte prve fotografije

08

52

U saobraćajnoj nesreći povrijeđen pješak, stvaraju se velike gužve

08

45

Radanović upitao bošnjačke lidere: Čija je vojska lupala krstove i ikone u SPC?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima