Zašto je Ivanić 2016. oročio odluku na godinu o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika?

Trakavica vezana za Odluku o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika napokon je izašla na vidjelo. Naime, nakon preglasavanja Željke Cvijanović, srpskog člana Predsjedništva BiH, prilikom imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH konačnu riječ daće Narodna skupština Republike Srpske i ta odluka koju su usvojili Denis Bećirović i Željko Komšić, članovi Predsjedništva BiH, ostaće mrtvo slovo na papiru.

Ipak, postavlja se pitanje, zašto je Mladen Ivanić kao srpski član Predsjedništva BiH 2016. pristao da odluka o isključivanju dva stranca bude oročena na godinu dana, iako je potrajala duže, jer nije bilo dogovora, a sada je Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH iskoristio priliku da bez konsenzusa, silom nametne novu odluku.

Na predstojećoj sjednici NSRS biće obustavljena ova odluka od izvršenja, čime će se zaustaviti sve manipulacije u Predsjedništvu BiH u vezi ove komisije.

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Važno je reći i da postojeća Komisija svakako ostaje, jer nova ne može biti imenovana bez svih članova (imenovano 4, umjesto 5), a i jer je i pored toga nelegalno izglasana, jer Željka Cvijanović nije imenovala člana iz Republike Srpske.

To je potvrdio i hrvatski član Predsjedništva Željko Komšić, koji je rekao gostujući nedavno na jednoj federalnoj televiziji da je najmanji problem potpisati ovu odluku, ali pita šta su posljedice toga?

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- Posljedice toga su da ćemo ostati bez Komisije u potpunosti. Ne mora čak Cvijanovićeva ni pokrenuti spor pred Ustavnim sudom. Dovoljno je samo da ne imenuje člana iz Repblike Srpske. Dva stranaca, koja po ovoj novoj odluci trebaju biti imenovana, kako ih mislite imenovati bez njenog glasa? Ne možete reći da dva stranaca nemaju elemente neke vrste vanjske politike - naveo je Komšić.

Već danas je jasno, da bi veto Željke Cvijanović mogao dobiti dvotrećinsku podršku u Parlamentu Srpske. Iz Republike Srpske jasna poruka - koncept BiH u kojem je dozvoljeno preglasavanje Srba, bez mogućnosti da se brane, neće proći.

(RTRS)