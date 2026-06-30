Karan: Podrška vetu srpskog člana Predsjedništva

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je apsolutnu podršku za veto koji je uložila srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Karan je u izjavi za Srnu naglasio da BiH kao sve federalne države na svijetu ima tri ključna stuba na kojima počiva, a to su paritet, konsenzus i pod‌jela nadležnost.

"Da bi se obezbijedilo da nema preglasavanja naroda i entiteta postavljeni su odnosi u Ustavu BiH kroz paritet (1:3), te nijedna odluka ne može biti donesena na način da jedan narod preglasa drugog, a ukoliko se to tehnički izvede imamo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa dva nosioca suvereniteta: naroda i entiteta", naglasio je Karan.

On je istakao da je veoma važno snažno afirmisati ustavno-pravnu poziciju i ulogu mehanizma zaštite vitalnog interesa entiteta, jer ovaj mehanizam je štit da se ne naruši Ustav i ustavno uređenje BiH preglasavanjem, a omogućava ravnopravnost naroda i entiteta.

Karan je ukazao da je institucionalni odgovor kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske jasan pokazatelj ko donosi konačne odluke i da su entiteti ključni, primarni i generički nosilac suvereniteta u BiH.

"Narodna skupština je konačni autoritet jer u njoj predstavnici Republike Srpske, koji izražavaju predstavničku volju naroda, artikulišu je i štite upravo kroz zaštitu vitalnog nacionalnog interesa", naveo je predsjednik Republike.

Ovo pitanje, dodao je Karan, potvrđuje važnost i neophodnost borbe Republike Srpske za slovo Dejtona, jer se Republika Srpska bori za federalne instrumente u kojima neće dozvoliti nijednu odluku koja je na štetu srpskog naroda, ali i drugih naroda koji na raspolaganju imaju iste mehanizme zaštite.

"Obavezni smo prema narodu da iskoristimo sve ustavne i zakonske kapacitete da odbranimo Republiku Srpsku i dejtonsku BiH, i da jasno damo do znanja da je osuđen na propast svaki pokušaj dominacije koji kao takav razara biće i prirodu saveza različitosti na kojem je nastala dejtonska BiH", poručio je Karan, prenosi Srna.