Župljanin: Bećirović i Komšić ignorisali ranije usaglašene stavove

Asocijacija patriota Republike Srpske smatra protivpravnim, protivzakonitim i nelegalnim cjelokupan proces imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, s obzirom na to da su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić ponovo ignorisali sve ranije usaglašene stavove i donesene odluke, te preglasali srpskog člana Željku Cvijanović, izjavio je Srni predsjednik Asocijacije Slobodan Župljanin.

"Asocijacija patriota Republike Srpske poziva sve patriote Republike Srpske da se oštro suprotstave ovakvom pokušaju i poziva sve poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da jednoglasno podrže veto koji je uložila Cvijanovićeva kao srpski član Predsjedništva", rekao je Župljanin.

Župljanin je ocijenio da su Bećirović i Komšić donijeli odluku koja BiH još više udaljava od jedino mogućeg puta na kome se odluke donose konsenzusom u demokratskom dijalogu predstavnika tri konstitutivna naroda, bez miješanja stranaca u unutrašnje stvari u BiH.

"Ponovo su pokazali nezrelost, kao i nesigurnost i primijenili silu. Ovoga puta silu preglasavanja, koja neće dovesti do željenog rezultata. Prenebregli su činjenicu da je još 2016. godine Predsjedništvo BiH donijelo odluku o okončanju učešća stranih članova u radu Komisije, s namjerom preuzimanja odgovornosti domaćeg faktora", naglasio je Župljanin.

On je istakao da je ovo direktan napad uz primjenu sile na sve nacionalne vrijednosti srpskog naroda, vjerovatno i drugih, da bi se izvorne nacionalne, kulturne, vjerske i druge vrijednosti Srba lišile srpskog predznaka i pripisao im se predznak "bošnjačke".

"Ovo je nastavak pokušaja zatiranja svega što je srpsko, kao bi se srpski narod, po njihovoj volji i želji, riješio svog nacionalnog identiteta, koji je stariji od većine naroda koji danas egzistiraju", naglasio je Župljanin.

Prema njegovim riječima, ponovo dva bošnjačka člana Predsjedništava atakuju na Republiku Srpsku i njeno nacionalno, kulturno i vjersko blago, pokušavajući ga prisvojiti za sebe, kao što su to činili tokom cijele istorije egzistiranja na današnjim prostorima BiH.

On je zaključio da otpor svim nasilnim pokušajima urušavanja Republike Srpske i njenih nacionalnih, kulturnih i vjerskih vrijednosti, mora biti zasnovan na punom nacionalnom jedinstvu svih društvenih i političkih faktora u srpskom narodu i organima i institucijama Republike Srpske, prenosi Srna.