FZO Srpske uvodi olakšicu pacijentima - "Moje zdravstvo" mobilna aplikacija

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra će biti dostupna mobilna aplikacija "Moje zdravstvo", koja, prvi put, omogućava jednostavan i brz pristup elektronskom zdravstvenom kartonu, kao i pregled troškova zdravstvene zaštite.

Podatke za pristup aplikaciji /korisničko ime i privremenu lozinku/ osiguranici mogu da preuzmu u svim poslovnicama Fonda, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova, naveli su iz Fonda.

Prilikom preuzimanja osiguranici potpisuju potvrdu kojom se obavezuju da će pristupne podatke koristiti isključivo za lične potrebe i da ih neće ustupati trećim licima.

Roditelj koji nije nosilac osiguranja za svoju maloljetnu d‌jecu, ako želi da ima uvid u njihov zdravstveni karton, mora da potpiše izjavu kako bi dobio pristupne podatke u nadležnoj poslovnici, dok roditelj koji je nosilac, dobijanjem pristupnih podataka za svoj karton, ima pristup i kartonu d‌jeteta.

Nakon preuzimanja pristupnih podataka, aplikaciji je moguće pristupiti putem računara na adresi /mojezdravstvo.org/ ili preko mobilnog telefona.

Za android uređaje aplikacija je dostupna putem platforme "gugl plej", dok je korisnici "ajfon" uređaja mogu preuzeti preko "ap stora".

Ova aplikacija omogućava osiguranim licima jednostavan uvid u zdravstvene i finansijske podatke koji se vode u zdravstvenom kartonu.

"Podaci su dostupni u obimu u kojem ih u sistem unose i ažuriraju nadležne zdravstvene ustanove. Nove funkcionalnosti biće uvođene postepeno, u skladu sa razvojem informacionog sistema", saopštili su iz FZO-a.