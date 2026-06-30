"Zaštitićemo ustavna prava srpskih povratnika na zdravu životnu sredinu"

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju spremno da zaštiti ustavna prava na zdravu životnu sredinu srpskih povratnika u opštinama Bosanski Petrovac i Bosansko Grahovo, izjavila je Srni načelnik Od‌jeljenja za procjenu uticaja na životnu sredinu i ekološke dozvole u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Ljiljana Stanišljević.

Stanišljevićeva je rekla da će najavljena izgradnja deponije u naselju Smoljana u Bosanskom Petrovcu i postrojenja za preradu otpadnih guma pirolizom u Bosanskom Grahovu biti na dnevnom redu naredne sjednice Međuentitetskog tijela za životnu sredinu.

"Tražili smo od kolega iz federalnog Ministarstva turizma i okoliša iscrpne informacije o ova dva projekta koji imaju ozbiljne implikacije na životnu sredinu. Riječ je o sredinama u kojima živi srpsko povratničko stanovništvo koje se protivi izgradnji ovih postrojenja", navela je Stanišljevićeva.

Ona je istakla da je obaveza Ministarstva da zaštiti njihova prava na zdravu životnu sredinu.

"Insistiraćemo na tome da se poštuju stavovi stanovnika Smoljane i Bosanskog Grahova prilikom izbora lokacije za navedene objekte", poručila je Stanišljevićeva.