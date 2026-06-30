U Srpskoj rođeno 26 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, po 13 d‌jevojčica i d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci, 13, u Doboju četiri, Bijeljini i Gradišci po tri, Foči dvije i Zvorniku jedna beba.

U Banjaluci je rođeno sedam d‌jevojčica i pet d‌ječaka, Doboju tri d‌ječaka i d‌jevojčica, Bijeljini dva d‌ječaka i d‌jevojčica, Gradišci tri d‌jevojčice, Foči dva d‌ječaka i u Zvorniku d‌jevojčica.

U porodilištima Prijedor, Trebinje, Nevesinje i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.