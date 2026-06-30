U Srpskoj rođeno 26 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, po 13 djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci, 13, u Doboju četiri, Bijeljini i Gradišci po tri, Foči dvije i Zvorniku jedna beba.
U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i pet dječaka, Doboju tri dječaka i djevojčica, Bijeljini dva dječaka i djevojčica, Gradišci tri djevojčice, Foči dva dječaka i u Zvorniku djevojčica.
U porodilištima Prijedor, Trebinje, Nevesinje i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.
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