Danas Kolegijum Narodne skupštine Srpske

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Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja dvadesete redovne sjednice parlamenta Srpske.

Sjednica Kolegijuma zakazana je u 14.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske. Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

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