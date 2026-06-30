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Danas Kolegijum Narodne skupštine Srpske

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 07:34

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja dvadesete redovne sjednice parlamenta Srpske.

Sjednica Kolegijuma zakazana je u 14.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

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Narodna skupština Republike Srpske

Republika Srpska

kolegijum

sjednica

Banjaluka

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