Danas Kolegijum Narodne skupštine Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja dvadesete redovne sjednice parlamenta Srpske.
Sjednica Kolegijuma zakazana je u 14.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.
Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h3
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
14 h0
Najnovije
08
24
08
20
08
16
08
09
08
09
Trenutno na programu