Selak: Uvijek trebamo zastupati interese Srpske, građani mogu biti ponosni

U Sankt Peterburgu je održan i nedavno završen 14. Peterburški međunarodni forum, jedan od najznačajnihih svjetskih skupova posvećenih pravu i pravosuđu. Okupio je predstavnike iz više od 50 zemalja svijeta.

Na formu je učestvovao i ministar pravde Republike Srpske, Goran Selak, koji je prisustvovao plenarnoj sjednici, ali i održao niz bilateralnih sastanaka sa najvišim predstavnicima pravosudnih institucija Rusije.

-Hoću da građani Republike Srpske znaju da je Srpska prepoznata u Ruskoj Federaciji zahvaujući prvenstveno odnosima predsjednika Dodika i predsjednika Putina. Republika Srpska je uvažena kao zemlja, kao republika, među 50 zemalja svijeta. Tih 50 zemalja predstavlja preko 3.5 milijardi stanovnika i velika je stvar da se na takvom jednom forumu čuje i glas Republike Srpske - rekao je Selak, te dodao:

-Tu je bilo prisutno 17 ministara pravde, gdje je i Republika Srpska imala pravo obraćanja, gdje smo ukazali na sve stvari koje je radilo ministarstvo, ali smo ukazali i na pravno nasilje koje se dešava u Srpskoj i u BiH. Od svih prisutnih ministara njima je neshvatljivo bilo kada su čuli da pojedinac, kako god da se on zove, svojom odlukom prominjenio zakon, i to krivični zakon BiH.

Ministar Selak je dodao da je ukazao na sve nepravilnosti koje se dešavaju u pravosudnom sistemu BiH, na postupanje kancelarije visokog predstavnika.

On je naglasio da je se i predsjednik Ustavnog suda Ruske Federacije zainteresovao za predmet Milorad Dodik, te da će mu biti dostavljen ovaj predmet.

-Svih 17 ministara koji su došli iz čitavog svijeta, svako se pohvalio nekim stvarima koje je radio na svojoj zemlji. Republika Srpska ima dobro zakonodavstvo, dobre propise, samo treba institucije da ih primjenjuju. Kada je u pitanju krivično zakonodavstvo mi smo preporuke ispoštovali kada je u pitanju odlazak BiH na sivu listu, Srpska je formirala i pustila u testnu fazu registar stvarnih vlasnika gdje možemo kontrolisati puteve pranje novca, korupciju, dok FBIH to nije uradila, nivo BiH nije uradio. Niko da kaže Republika Srpska je ispoštovala sve svoje potrebe, a drugi dio BiH to nije uradio. Mi smo daleko ispred. Mi smo izmijenili krivični zakonik Republike Srpske gdje možemo kaznu zatvora do godine da zamijenimo novčanom kaznom, to naravno ne mogu da urade lica koja su više puta osuđivana. Takođe nona lica koja su slabijeg imovinskog stanja i ne mogu da plate zatvorsku kaznu, mogu da rade za interes svoje lokalne zajednice.

Republika Srpska i svi njeni građani treba da se ponose na Srpsku kako je prepoznata u svijetu - dodao je Selak.

Govoreći o međunarodnom pravu, on je istakao da je to pravo pogaženo u momentu kada su neke zemlje priznale tzv. državu Kosovo.

-To je najbrutalniji oblik gaženja menđunarodnog prava. Da ne kažem onda da imamo zemlju gdje 30 nakon rata imamo tumača Dejtonskog sporazuma koji sebi daje za pravo da sankcioniše, smjenjuje ljude, mijenja zakone, uređenje, život, vrši izbor vlade u jednom dijelu zemlje, jednostavno nema međunarodnog prava koje to poznaje. Ruska Federacija je dala svoj doprinos za uspotvaljanje mira jer su dali svoj potpis na Dejtonski mirovni sporazum, kao velika sila, ali oni su za to da se sačuva mir, stabilnost, saradnja. Niakda nisu uslovljavali sa kojim zemljama ćemo sarađivati. Oni su stava da Republika Srpska mora sarađivati sa FBiH, što je i naš stav ali mora se poštovati ustavnost, mi hoćemo samo one ustavnosti koje na pripadaju Dejtonskim mirovnim sporazumom.

-Na ovom forumu smo razmijenili iskustva u oblasti zakonodavstva. Imali smo operativne sasstanke sa zamjenikom ministarstva pravde Ruske Federacije gdje smo razgovarali o operativnim stvarima, u smislu šta možemo da uradimo u smislu eduakcije zaposlenih u pravosudnim institucijama.

On je na kraju poručio da je važno da se čuje glas Republike Srpske i da uvijek trebamo zastupati interese Srpske, srpskog naroda i primjenjivati primjere dobre prakse koje vidimo u regionu ili negdje sa strane.