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Sutra sjednica Kolegijuma NSRS, evo šta je na dnevnom redu

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 17:08

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u 14 časova, navodi se u saopštenju NSRS.

Na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja dvadesete redovne sjednice parlamenta Srpske.

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Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

nsrs

sjednica

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