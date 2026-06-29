Sutra sjednica Kolegijuma NSRS, evo šta je na dnevnom redu

Autor:ATV redakcija
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Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u 14 časova, navodi se u saopštenju NSRS.
Na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja dvadesete redovne sjednice parlamenta Srpske.
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Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
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