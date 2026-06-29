Sutra sjednica Kolegijuma NSRS, evo šta je na dnevnom redu

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Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u 14 časova, navodi se u saopštenju NSRS.

Na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termin održavanja dvadesete redovne sjednice parlamenta Srpske. Republika Srpska Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj Kolegijum je sazvao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

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