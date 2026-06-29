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Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 15:51

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Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske je danas na 13. telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine Danom žalosti u Republici Srpskoj.

Dan žalosti proglašen je povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu 1992-1995. godine.

Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Dan žalosti

stradanje Srba

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