Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske je danas na 13. telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine Danom žalosti u Republici Srpskoj.
Dan žalosti proglašen je povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu 1992-1995. godine.
Dan žalosti obilježava se na način propisan Zakonom o obilježavanju dana žalosti.
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