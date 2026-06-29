Obezbijeđen prevoz za građane da u subotu prisustvuju parastosu u Bratuncu

Opština Srebrenica učestvuje u organizaciji obilježavanja 34 godine od velikog srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču i poziva članove porodica poginulih boraca i civila, ratne vojne invalide, demobilisane borce Vojske Republike Srpske i stanovnike da u subotu, 4. jula, u Bratuncu prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji i parastosu poginulim Srbima.

Član Odbora za obilježavanje datuma srpskog stradanja u Srebrenici Biljana Kandić rekla je Srni da je obezbijeđen prevoz autobusima za sve zainteresovane.

Polazak autobusa u subotu iz Skelana za Bratunac je u 7.45 časova, a iz Srebrenice u 8.30 časova.

Program u Bratuncu će početi u 9.00 časova dočekom Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija kod Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u čijoj će porti služiti Svetu arhijerejsku liturgiju, uz sasluženje Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Nakon liturgije, u 12.00 časova na bratunačkom groblju biće služen parastos za sve poginule srpske borce i civile iz ove regije, a parastos će predvoditi Njegova svetost patrijarh Porfirije.

Ovogodišnje obilježavanje 34-godišnjice srpskog stradanja u Bratuncu održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" i time je upućen poziv svim dobronamjernim ljudima da dođu i odaju počast stradalim Srbima ovog kraja u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Kandićeva je najavila i održavanje duhovno-humanitarne i memorijalno-kulturne manifestacije "Petrovdanski dani" od 5. do 12. jula u Srebrenici i pozvala članove porodica poginulih, ratne vojne invalide i narod Srebrenice da prisustvuju bogatim memorijalno-istorijskim i kulturnim programskim sadržajima kojima ove godine obiluju "Petrovdanski dani".

"Program je izuzetno sadržajan i kvalitetan dostojan komemoracije kojoj je posvećen, a to je sjećanje na srpsko stradanje u selima oko Srebrenice na Petrovdan 1992. godine kada je poginulo 69 srpskih boraca i civila 22 borca su zarobljena pa ubijena od kojih se 10 još vode kao nestali", precizira Kandićeva.

Kompletan program posvećen je kulturi sjećanja, očuvanju nacionalnog identiteta jezika, ćiriličkog pisma i uopšte kulture srpskog naroda.

Kandićeva je izrazila zadovoljstvo što će među predavačima i promoterima određenih tema biti i stručnjaci porijeklom iz Srebrenice koji su univerzitetski profesori i što će biti izvedena kultna monodrama "Knjiga o Milutinu" koja govori o sudbini srpskih boraca koja se nažalost ponavlja nakon brojnih ratova, a koju izvodi maestralni Nenad Jezdić.