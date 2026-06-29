Karan: Imamo 3.267 razloga zašto je Srpska jedini okvir za opstanak srpskog naroda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banjaluci da je predstojeće obilježavanje 34 godine od muslimanskog zločina nad 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču 1992-1995. jedan od najvažnijih događaja i oni koji su monstruozno ubijani ne smiju biti zaboravljeni.

"Prisjećamo se jednog od najstrašnijih događaja iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Želimo pokazati svijetu kakvo je mučno bilo stradanje srpskog naroda i da je postojala sistematska i planska genocidna namjera", rekao je novinarima Karan nakon sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču 1992-1995.

On je istakao da ovakve namjere muslimana traju i iz prethodnih ratova.

"Imamo 3.267 razloga zašto je Republika Srpska jedini okvir za opstanak srpskog naroda. U srednjem Podrinju i Birču Srbi su ubijani na najmonstruozniji način, a pokušaj istrebljenja je trajao u kontinuitetu", naglasio je Karan.

Pomen za 3.267 ubijena srpska boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu biće služen u subotu, 4. jula, u Bratuncu, prenosi Srna.