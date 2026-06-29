"General malo bolje, danas ga pregleda srpski neuropsihijatar"

General Ratko Mladić, koji je već više od dvije godine pod palijativnom njegom u haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, iako mu je i dalje teško zdravstveno stanje, a danas bi trebalo da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

On je naveo da je protekle sedmice sa svojim sinom bio u posjeti generalu i da mu izgleda malo bolje i stabilnije.

"Nešto je bolje nego što je bio, stabilizovao se u nekom smislu. Nema daljeg `propadanja`, što je za nas jako važno", rekao je Darko Mladić.

Napominje da je general i dalje nepokretan, vezan za postelju, ali je malo više govorio.

Darko Mladić je naveo da će generala danas pregledati srpski neuropsihijatar i da nakon toga očekuje izvještaj za nekoliko dana.

Kad je riječ o produženom mandatu haškog Mehanizma, koji se završava sutra, Darko Mladić kaže da treba vidjeti šta će se desiti i da se, kako smatra, vjerovatno vode razgovori o tome da li će ostati stari predsjednik tog suda ili će biti izabrani novi.

Na sjednici Savjeta bezbjednosti održanoj 12. juna Srbija je zahtijevala da se preostale rezidualne funkcije Mehanizma /poput arhive i nadzora/ hitno prenesu na nacionalni nivo, kao i da se srpskim državljanima omogući izdržavanje kazni u Srbiji.

Srbija je oštro kritikovala Mehanizam zbog potpunog ignorisanja teškog zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića i konstantnog odbijanja da se on pusti na liječenje