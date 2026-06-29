Dodik o dolasku Kalas: Čini BiH manjom, a autoritet EU slabijim

Autor:ATV redakcija
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Čujem da Kaja Kalas dolazi u Sarajevo. Vjerovatno da da još jedan argument zašto je BiH nemoguća i propala zemlja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Naveo je da svaki njen dolazak BiH čini manjom, a autoritet EU slabijim.
Čujem da Kaja Kalas dolazi u Sarajevo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 28, 2026
Vjerovatno da da još jedan argument zašto je BiH nemoguća i propala zemlja.
Svaki njen dolazak BiH čini manjom, a autoritet EU slabijim. Sve već viđeno.
Kalas će opet podržati ambasadora EU Soreku, pričaće da je vladavina prava kada stranac…
Čujem da Kaja Kalas dolazi u Sarajevo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 28, 2026
Vjerovatno da da još jedan argument zašto je BiH nemoguća i propala zemlja.
Svaki njen dolazak BiH čini manjom, a autoritet EU slabijim. Sve već viđeno.
Kalas će opet podržati ambasadora EU Soreku, pričaće da je vladavina prava kada stranac…
"Sve već viđeno. Kalas će opet podržati ambasadora EU Soreku, pričaće da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu Parlamentarne skupštine, kada ponizi narode.Evropski put pod takvim uslovima je bio krajnje besmislen, Kalas ga je učinila još bespredmetnijim. Zato dok je Kalas na poziciji komesara za bilo šta, evropski put treba zaustaviti", istakao je Dodik na Iksu.
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