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Dodik o dolasku Kalas: Čini BiH manjom, a autoritet EU slabijim

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ATV redakcija
29.06.2026 06:40

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Милорад Додик
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Čujem da Kaja Kalas dolazi u Sarajevo. Vjerovatno da da još jedan argument zašto je BiH nemoguća i propala zemlja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Naveo je da svaki njen dolazak BiH čini manjom, a autoritet EU slabijim.

"Sve već viđeno. Kalas će opet podržati ambasadora EU Soreku, pričaće da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu Parlamentarne skupštine, kada ponizi narode.Evropski put pod takvim uslovima je bio krajnje besmislen, Kalas ga je učinila još bespredmetnijim. Zato dok je Kalas na poziciji komesara za bilo šta, evropski put treba zaustaviti", istakao je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Kaja Kalas

Evropska unija

FBiH

Sarajevo

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