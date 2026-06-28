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Dodik: Vidovdan - dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo naše slavne istorije

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 16:32

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Vidovdan je dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo naše slavne istorije, predaka i duhovnih temelja na kojima je opstajao srpski narod, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Danas smo posjetili manastir Ravanica - jednu od svetinja Srpske pravoslavne crkve, u kojoj smo se poklonili moštima Svetog kneza Lazara, vječno svjedočanstvo vjere, žrtve i slobode", naveo je Dodik na Iksu.

Kako poručuje lider SNSD-a, srpska pravoslavna crkva je kroz vijekove čuvala identitet, jedinstvo i duhovnu snagu našeg naroda.

Додик, Цвијановић, Будимир Раваница

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Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara

"Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća da bez vjere, jedinstva i poštovanja prema našim svetinjama nema ni snažnog naroda ni sigurne budućnosti", zaključio je Dodik.

Bez vjere i poštovanja prema svetinjama nema snažnog naroda ni sigurne budućnosti

Dodik je rekao da bez vjere, jedinstva i poštovanja prema svetinjama nema ni snažnog naroda ni sigurne budućnosti.

"Danas smo posjetili manastir Ravanica - jednu od svetinja Srpske pravoslavne crkve, u kojoj smo se poklonili moštima Svetog kneza Lazara, vječno svjedočanstvo vjere, žrtve i slobode", naveo je Dodik na Iksu.

Dodik je istakao da se Srbi na Vidovdan posebnim poštovanjem prisjećaju svoje slavne istorije, predaka i duhovnih temelja na kojima je opstajao srpski narod.

"Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća da bez vjere, jedinstva i poštovanja prema našim svetinjama nema ni snažnog naroda ni sigurne budućnosti", rekao je Dodik.

Srpska pravoslavna crkva je, naglasio je, kroz vijekove čuvala identitet, jedinstvo i duhovnu snagu srpskog naroda, prenosi Srna

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Vidovdan

vjerski praznik

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