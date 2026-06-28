Dodik: Vidovdan - dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo naše slavne istorije

Autor:ATV redakcija
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Vidovdan je dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo naše slavne istorije, predaka i duhovnih temelja na kojima je opstajao srpski narod, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Danas smo posjetili manastir Ravanica - jednu od svetinja Srpske pravoslavne crkve, u kojoj smo se poklonili moštima Svetog kneza Lazara, vječno svjedočanstvo vjere, žrtve i slobode", naveo je Dodik na Iksu.
Vidovdan je dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo naše slavne istorije, predaka i duhovnih temelja na kojima je opstajao srpski narod.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 28, 2026
Danas smo posjetili manastir Ravanica - jednu od svetinja Srpske pravoslavne crkve, u kojoj smo se poklonili moštima Svetog kneza Lazara,… pic.twitter.com/5TCdQNUY4i
Kako poručuje lider SNSD-a, srpska pravoslavna crkva je kroz vijekove čuvala identitet, jedinstvo i duhovnu snagu našeg naroda.
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Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara
"Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća da bez vjere, jedinstva i poštovanja prema našim svetinjama nema ni snažnog naroda ni sigurne budućnosti", zaključio je Dodik.
Dodik je rekao da bez vjere, jedinstva i poštovanja prema svetinjama nema ni snažnog naroda ni sigurne budućnosti.
"Danas smo posjetili manastir Ravanica - jednu od svetinja Srpske pravoslavne crkve, u kojoj smo se poklonili moštima Svetog kneza Lazara, vječno svjedočanstvo vjere, žrtve i slobode", naveo je Dodik na Iksu.
Dodik je istakao da se Srbi na Vidovdan posebnim poštovanjem prisjećaju svoje slavne istorije, predaka i duhovnih temelja na kojima je opstajao srpski narod.
"Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća da bez vjere, jedinstva i poštovanja prema našim svetinjama nema ni snažnog naroda ni sigurne budućnosti", rekao je Dodik.
Srpska pravoslavna crkva je, naglasio je, kroz vijekove čuvala identitet, jedinstvo i duhovnu snagu srpskog naroda, prenosi Srna
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