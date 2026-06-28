Cvijanović: Još jedna potvrda snage, spremnosti i profesionalizma Vojske Srbije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da uspješno izvedeno gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade" na Vidovdan predstavlja još jednu potvrdu snage, spremnosti i profesionalizma Vojske Srbije.

"Snažna Srbija predstavlja garanciju sigurnosti, mira i stabilnosti za cijeli naš narod", istakla je Cvijanovićeva.

Vježba na Pasuljanskim livadama

Ona je naglasila da se Republika Srpska raduje svakom uspjehu Srbije i sa ponosom prati svaki korak koji doprinosi jačanju odbrambenih kapaciteta Srbije, očuvanju njene slobode i nezavisnosti.

"Živjela Srbija! Živjela Republika Srpska", napisala je Cvijanovićeva na Iksu nakon što je prisustvovala današnjem gađanju iz najmodernijih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom poligonu "Pasuljanske livade"