Cvijanović: Još jedna potvrda snage, spremnosti i profesionalizma Vojske Srbije

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da uspješno izvedeno gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade" na Vidovdan predstavlja još jednu potvrdu snage, spremnosti i profesionalizma Vojske Srbije.
"Snažna Srbija predstavlja garanciju sigurnosti, mira i stabilnosti za cijeli naš narod", istakla je Cvijanovićeva.
Ona je naglasila da se Republika Srpska raduje svakom uspjehu Srbije i sa ponosom prati svaki korak koji doprinosi jačanju odbrambenih kapaciteta Srbije, očuvanju njene slobode i nezavisnosti.
"Živjela Srbija! Živjela Republika Srpska", napisala je Cvijanovićeva na Iksu nakon što je prisustvovala današnjem gađanju iz najmodernijih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom poligonu "Pasuljanske livade"
Na današnji Vidovdan, uspješno je izvedeno gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“. Još jedna potvrda snage, spremnosti i profesionalizma Vojske Srbije.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 28, 2026
Snažna Srbija predstavlja garanciju sigurnosti, mira i stabilnosti za cijeli naš narod.… pic.twitter.com/f7mGk46b2g
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