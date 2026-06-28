Karan na Vidovdan dodijelio najviša odlikovanja: Evo ko je sve dobio priznanje

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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je, povodom Vidovdana, pojedince i jedinice Vojske Republike Srpske za zasluge stečene u stvaranju, odbrani i oslobođenju Republike, kao i za priznati javni rad i lične rezultate kojim se doprinosi društveno-političkom razvoju što dovodi do opšte afirmacije Srpske.

Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske Prvog reda odlikovan je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske i ratnog komandanta Slobodan Župljanin iz Banjaluke. Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske Drugog reda odlikovani su general-potpukovnik Jovan Milanović iz Beograda i pukovnik Radovan Šmitrana iz Prijedora, a Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske Trećeg reda Druga semberska laka pješadijska brigadu Vojske Republike Srpske. Ordenom Miloša Obilića odlikovan je potpukovnik Milan Rikić iz Bijeljine, a Medaljom Petra Mrkonjića 14. Hercegovačka laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Zlatnom medaljom za hrabrost Karan je odlikovao borca Vojske Republike Srpske Milivoja Mrkonjić iz Bijeljine. Medaljom zasluga za narod predsjednik Srpske je odlikovao poručnika Radu Lazić iz Banjaluke, dobrovoljca iz Srbije Čedu Papić, posthumno Mirka Komnenića iz Trebinja. Posthumno je odlikovao i dobrovoljce iz Srbije Radovana Glavinića, Mirču Milanova, Željka Simića, Milisava Babovića, Ranka Vučkovca, Filipa Filipovića, Milutina Đorđevića, Raška Krupaka, Antala Šipoša, Slavišu Tipšina, Jovicu Bradića i Dragomira Staletića. (Srna)

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