Dodik: Srbija još jednom pokazala svoju snagu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je Srbija danas pokazala svoju snagu i da je sa skupa u Beogradu poslata poruka da građani žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja zemlju čini sve jačom i uglednijom.
Srbija je još jednom pokazala svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost, istakao je Dodik.
On je naveo da je predsjednik Aleksandar Vučić pokazao da je Srbija prije svega okrenuta sebi, ali i otvorena za saradnju sa svima.
"Takva Srbija je oslonac i Republici Srpskoj", objavio je Dodik na Iksu.
Srbija je još jednom pokazala svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Sa skupa u Beogradu poslata je poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 27, 2026
Aleksandar Vučić @avucic pokazao je da je Srbija prije svega… pic.twitter.com/IJ8Aq82P4s
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