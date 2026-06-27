Dodik: Srbija još jednom pokazala svoju snagu

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je Srbija danas pokazala svoju snagu i da je sa skupa u Beogradu poslata poruka da građani žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja zemlju čini sve jačom i uglednijom.

Srbija je još jednom pokazala svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost, istakao je Dodik.

On je naveo da je predsjednik Aleksandar Vučić pokazao da je Srbija prije svega okrenuta sebi, ali i otvorena za saradnju sa svima.

"Takva Srbija je oslonac i Republici Srpskoj", objavio je Dodik na Iksu.