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Dodik: Srbija još jednom pokazala svoju snagu

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 19:38

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Додик: Србија још једном показала своју снагу
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je Srbija danas pokazala svoju snagu i da je sa skupa u Beogradu poslata poruka da građani žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja zemlju čini sve jačom i uglednijom.

Srbija je još jednom pokazala svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost, istakao je Dodik.

On je naveo da je predsjednik Aleksandar Vučić pokazao da je Srbija prije svega okrenuta sebi, ali i otvorena za saradnju sa svima.

"Takva Srbija je oslonac i Republici Srpskoj", objavio je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

Srbija jedna porodica

Aleksandar Vučić

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