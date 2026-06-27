Vučić: Hvala svim Srbima koji su došli, zahvalan sam Dodiku i Kneževiću

"Hvala svima koji su došli, ne samo iz Srbije, već i iz regiona - Republike Srpske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije...", rekao je Vučić na početku obraćanja.

„Za 14 godina uradili smo mnogo toga, napravili velike stvari za našu zemlju. Ne ja, nego vi. Ja nikada ne bih mogao to da uradim da nije bilo vas koji ste vjerovali da možemo bolje i sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje“, dodao je.

- Nije bilo novca ni za isplatu penzija. Za ovih 14 godina uradili smo mnogo toga i promijenili mnogo toga, ne ja, već vi, ništa ne bismo mogli da nije bilo građana Srbije koji su vjerovali u promjene. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje, zaposlili više od 550.000 ljudi, otvarali fabrike širom zemlje, doveli milijarde investicija, gradili zemlju... Kada smo zajedno i ujedinjeno možemo sve. Vi ste ti koji su znali da sačuvaju Srbiju u odsudnom trenutku. Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još bolje. Naši radnici moraće da imaju veće plate. Nikada nisam zadovoljan i uvijek možemo više. Mnogo smo grešaka napravili, postavili smo ljude, a nisu zasluživali vaše povjerenje, brinuli su o sebi, a ne o vama - rekao je Vučić.

Naglasio je da se posljednji put obraća kao predsjednik države.

- Ovo je posljednji da se pred ovolikim brojem obraćam kao predsjednik, četrnaest godina vjerno služim svojoj zemlji na svakom mjestu i u svakom trenutku, volim Srbiju više nego bilo šta. U svakom trenutku mi je samo Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Nikada nikome drugome nisam htio da služim već samo vama građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini - rekao je Vučić.

On kaže da je obaveza Srbije da bude uz sve Srbe.

"Brinemo i o našem narodu koji je van granica Srbije, a da nikog ne ugrožavamo. Zato sam zahvalan i predsjedniku Dodiku što je ovdje i Milanu Kneževiću i drugim Srbima iz regiona koji su došli ovdje. Naša obaveza je da budemo uz sve Srbe i bićemo uz njih", rekao je Vučić.