Logo

Užas u Zemunu: Građevinski blokovi pali na dvoje djece tokom igre

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 12:07

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Dvoje djece povrijeđeno je u Zemunu kada se na njih obrušila gomila građevinskih blokova.

Do nesreće je došlo rano jutros, dok su se djeca igrala u blizini gradilišta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, mališani su tokom igre slučajno udarili u naslagane građevinske blokove, što je izazvalo njihovo obrušavanje, saznaje Telegraf.

ГП Зупци

Društvo

Nepregledne kolone vozila prema Hrvatskoj i Crnoj Gori

Na lice mjesta su odmah izašle nadležne službe, a djeca su kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu na pregled. Srećom, prema prvim informacijama, djeca su zadobila lakše tjelesne povrede i nisu životno ugrožena, ali su pretrpjeli veliki šok.

Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemun

nesreća

Djeca

Komentari (0)

Pročitajte više

Преминуо новинар Марко Пантић

Srbija

Preminuo novinar Marko Pantić

5 h

0
Хрватски пјевач се представио као МИНИСТАР, на "превару" ушао на стадион

Scena

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

5 h

0
Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

Fudbal

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

5 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

5 h

0

Više iz rubrike

Преминуо новинар Марко Пантић

Srbija

Preminuo novinar Marko Pantić

5 h

0
"Ђаво" протутњао сјевером Србије

Srbija

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

5 h

0
Лисице на рукама женска рука

Srbija

Pokušao da je siluje, ona mu otela nož i izbola ga, sada će robijati za ubistvo

22 h

0
Убио мајку своја три сина јер је хтјела да га напусти: Жарко Петровић никада неће изаћи са робије!

Srbija

Ubio majku svoja tri sina jer je htjela da ga napusti: Žarko Petrović nikada neće izaći sa robije!

1 d

0

  • Najnovije

16

40

Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

16

31

Ekstremne vrućine napravile haos u Evropi: Oštećeni putevi, poremećen saobraćaj

16

25

U Moskvi je otvorena prva škola za odvikavanje od pušenja

16

24

Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

16

17

Hezbolah: Sporazum Izraela i Libana ništavan i ponižavajući

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima