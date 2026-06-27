Užas u Zemunu: Građevinski blokovi pali na dvoje djece tokom igre

Dvoje djece povrijeđeno je u Zemunu kada se na njih obrušila gomila građevinskih blokova.

Do nesreće je došlo rano jutros, dok su se djeca igrala u blizini gradilišta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, mališani su tokom igre slučajno udarili u naslagane građevinske blokove, što je izazvalo njihovo obrušavanje, saznaje Telegraf.

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Na lice mjesta su odmah izašle nadležne službe, a djeca su kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu na pregled. Srećom, prema prvim informacijama, djeca su zadobila lakše tjelesne povrede i nisu životno ugrožena, ali su pretrpjeli veliki šok.

Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.