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"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 11:39

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"Ђаво" протутњао сјевером Србије

Prvi dan najavljenog toplotnog talasa, koji će prema prognozama meteorologa potrajati sve do početka prve dekade jula, donio je prve ekstremne vremenske fenomene. U naselju Živa, na teritoriji opštine Bač, zabilježen je nesvakidašnji prirodni fenomen poznat kao "prašinski đavo".

Mještani ovog naselja ostali su zatečeni kada se usred vedrog i vrelog dana formirao mini-vrtlog koji je podigao veliku količinu prašine i zemlje u vazduh. Snimak ovog fenomena brzo se proširio društvenim mrežama, izazvavši veliku pažnju javnosti.

Meteorolozi objašnjavaju da su ovakve pojave tipične za periode naglog i ekstremnog skoka temperature, kakvom svjedočimo ovih dana. Građanima se savjetuje oprez, ne samo zbog visokih temperatura koje će obilježiti kraj juna i početak jula, već i zbog pratećih atmosferskih nestabilnosti.

Prašinski đavo je manji, relativno bezopasan rotirajući vertikalni vrtlog vazduha koji se formira za vrijeme sunčanih i vrelih dana, najčešće iznad suvog i golog tla. Za razliku od tornada, on nastaje pri potpuno vedrom nebu, kada se površina zemlje intenzivno zagrije i brzo zagrije sloj vazduha neposredno iznad nje. Taj topli vazduh počinje naglo da se podiže kroz hladniji gornji sloj, stvarajući rotaciju koja sa sobom povlači prašinu, pijesak i lakše predmete sa tla, čineći vrtlog vidljivim.

(Telegraf)

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tornado

Srbija

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