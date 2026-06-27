"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prvi dan najavljenog toplotnog talasa, koji će prema prognozama meteorologa potrajati sve do početka prve dekade jula, donio je prve ekstremne vremenske fenomene. U naselju Živa, na teritoriji opštine Bač, zabilježen je nesvakidašnji prirodni fenomen poznat kao "prašinski đavo".
Mještani ovog naselja ostali su zatečeni kada se usred vedrog i vrelog dana formirao mini-vrtlog koji je podigao veliku količinu prašine i zemlje u vazduh. Snimak ovog fenomena brzo se proširio društvenim mrežama, izazvavši veliku pažnju javnosti.
Meteorolozi objašnjavaju da su ovakve pojave tipične za periode naglog i ekstremnog skoka temperature, kakvom svjedočimo ovih dana. Građanima se savjetuje oprez, ne samo zbog visokih temperatura koje će obilježiti kraj juna i početak jula, već i zbog pratećih atmosferskih nestabilnosti.
Prašinski đavo je manji, relativno bezopasan rotirajući vertikalni vrtlog vazduha koji se formira za vrijeme sunčanih i vrelih dana, najčešće iznad suvog i golog tla. Za razliku od tornada, on nastaje pri potpuno vedrom nebu, kada se površina zemlje intenzivno zagrije i brzo zagrije sloj vazduha neposredno iznad nje. Taj topli vazduh počinje naglo da se podiže kroz hladniji gornji sloj, stvarajući rotaciju koja sa sobom povlači prašinu, pijesak i lakše predmete sa tla, čineći vrtlog vidljivim.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
24 min0
Region
28 min0
Republika Srpska
32 min0
Fudbal
38 min0
Srbija
17 h0
Srbija
20 h0
Srbija
23 h0
Srbija
23 h0
Najnovije
Trenutno na programu