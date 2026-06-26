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MUP Srbije izdao hitno upozorenje: Držite djecu na oku, jedan trenutak može biti koban!

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ATV redakcija
26.06.2026 12:45

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МУП Србије издао хитно упозорење: Држите дјецу на оку, један тренутак може бити кобан!
Foto: Pixabay

Djeca prilikom utapanja najčešće ne dozivaju pomoć, zbog čega je vaša neprekidna pažnja njihova najvažnija zaštita, ističu iz MUP-a, a građane savjetuju da koriste uređena kupališta i poštuju upozorenja spasilaca

Sa dolaskom visokih temperatura i početkom ljetnje sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da ne zanemaruju mjere bezbjednosti prilikom boravka na rijekama, jezerima i bazenima.

Iz MUP-a podsjećaju da upravo odgovorno ponašanje može spriječiti tragedije i sačuvati živote tokom ljetnjih mjeseci.

Građanima se savjetuje da biraju isključivo uređena kupališta sa spasilačkom službom, poštuju upozorenja i uputstva spasilaca, ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola i ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti.

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Poseban apel upućen je roditeljima i starateljima da djecu ne ostavljaju bez nadzora, čak ni na nekoliko sekundi.

"Ako ste sa djecom, ne skrećite pogled. Ni na trenutak. Djeca prilikom utapanja najčešće ne dozivaju pomoć, zbog čega je vaša neprekidna pažnja njihova najvažnija zaštita", poručili su iz MUP-a.

Nadležni ističu da su rijeke, jezera i bazeni mesta za odmor i uživanje, ali da bezbjednost ne sme biti prepuštena slučaju.

"Budimo odgovorni. Čuvajmo jedni druge", zaključuje se u apelu Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Kurir.

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MUP Srbije

Upozorenje

kupanje

Srbija

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