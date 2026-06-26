Svi hrle u ovaj manastir iz 15. vijeka: Vjeruje se da iscjeljuje najteže boljke

Na svega pola sata vožnje od Beograda nalazi se Manastir Fenek, jedna od najznačajnijih svetinja u Sremu.

Poznat po bogatoj istoriji i čudotvornom izvoru, vijekovima privlači vjernike koji ovdje dolaze da se pomole, pronađu mir i zatraže pomoć u teškim životnim trenucima.

Manastir Fenek smješten je u blizini sela Jakovo, u opštini Surčin, na oko 25 kilometara od centra Beograda.

Prema narodnom predanju, manastir je osnovan krajem 15. vijeka, a njegovo nastajanje najčešće se povezuje sa despotom Stefanom Brankovićem i Svetom Angelinom Branković.

Prvi pouzdani istorijski zapis o ovoj svetinji potiče iz 1563. godine, dok je današnja crkva, posvećena Svetoj Petki, podignuta krajem 18. vijeka.

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Tokom istorije više puta je stradao u ratovima, ali je svaki put obnavljan i ostao važno duhovno utočište srpskog naroda.

Najveći broj vjernika u Fenek dolazi kako bi se pomolio Svetoj Petki, jednoj od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavlju. Mnogi traže blagoslov za svoje porodice, mole se za zdravlje, uspjeh, potomstvo ili pomoć u teškim životnim okolnostima.

Pored bogosluženja i ispovijesti, brojni posjetioci vrijeme provode u tišini manastirske porte, vjerujući da upravo ovdje pronalaze mir koji im je potreban.

Sveti izvor pod okriljem manastira

Posebno mjesto u okviru manastirskog kompleksa zauzima izvor vode koji narod smatra svetim i iscjeliteljskim. Vjernici često odnose vodu svojim kućama ili se njome umivaju uz molitvu, vjerujući da donosi duhovnu utjehu i Božji blagoslov.

Svjedočenja vjernika: Od iscjeljenja do potomstva

Za Manastir Fenek vezuju se brojna svjedočenja ljudi koji tvrde da su im molitve izgovorene u ovoj svetinji promijenile život. Među njima ima onih koji govore o ozdravljenju nakon teških bolesti, bračnih parova koji su, kako svjedoče, dobili djecu poslije dugogodišnje borbe za potomstvo, kao i vjernika koji su pronašli unutrašnji mir, prevazišli velike životne krize ili riješili porodične probleme.

Ipak, važno je istaći da Srpska pravoslavna crkva ova iskustva posmatra kao lična svjedočenja vjernika i nije zvanično proglasila nijedan od ovih događaja čudom.

Posebno mjesto u srpskoj istoriji

Manastir Fenek zauzima i posebno mjesto u srpskoj istoriji. Tokom jednog perioda u njemu su čuvane mošti Svete Petke, a poznato je i da je ovdje boravio vožd Karađorđe za vrijeme Prvog srpskog ustanka.

Zbog svoje duhovne i istorijske vrijednosti, Fenek i danas ostaje jedno od najposjećenijih pravoslavnih svetilišta u okolini Beograda, gdje se tradicija, vjera i istorija susreću već više od pet vijekova, prenosi Informer.