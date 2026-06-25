Otkriveno ko je likvidirao Darka Veskovića Priku

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N.K. zbog postojanja osnova sumnje da je 22. juna 2026. godine u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Voždovca na podmukao način lišio života oštećenog D.V. i doveo u opasnost život četiri oštećena - goste ugostiteljskog objekta, a protiv D.Dž. zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomogao.

Riječ je o likvidaciji Darka Veskovića Prike u kafiću u Kumodražu.

"Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N.K. na teret se stavlja krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija i Teška tjelesna povreda, a D.Dž. krivično djelo Teško ubistvo u pomaganju. N.K. i D.Dž. se nalaze u bjekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje potjernice", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

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Dodaje se i da je sprovođenje dokaznih radnji određeno je protiv M.T.E. i D.V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

- M.T.E. i D.V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor - stoji u saopštenju.

Navodi se da postoje osnovi sumnje da je N.K. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj NN marke, kalibra 9 mm, pa je na podmukao način lišio života N.K. i teško tjelesno povrijedio V.M. koji je sjedio za stolom sa D.V, i doveo u opasnost život dvoje radnika ugostiteljskog objekta.

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"N.K. je, kako se sumnja, došao do ugostiteljskog objekta taksijem, pa je ušao u isti i rukovao se sa oštećenim D.V. i kada se on okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sedeo, osumnjičeni N.K. je desnom rukom iz torbice koja mu je bila za pojasom izvadio pištolj NN marke kalibra 9 mm i ispalio najmanje 6 projektila u pravcu leđa i glave D.V, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Jedan od projektila koje je ispalio osumnjičeni pogodio je i oštećenog V.M. usljed čega je on zadobio tešku tjelesnu povredu."

D.Dž. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sačekao osumnjičenog ispred ugostiteljskog objekta na motociklu NN marke pa su se udaljili sa lica mjesta.

(Kurir)