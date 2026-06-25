Logo

Otkriveno ko je likvidirao Darka Veskovića Priku

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 19:40

Komentari:

0
Откривено ко је ликвидирао Дарка Весковића Прику
Foto: Instagram/moj_beo_grad_

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N.K. zbog postojanja osnova sumnje da je 22. juna 2026. godine u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Voždovca na podmukao način lišio života oštećenog D.V. i doveo u opasnost život četiri oštećena - goste ugostiteljskog objekta, a protiv D.Dž. zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomogao.

Riječ je o likvidaciji Darka Veskovića Prike u kafiću u Kumodražu.

"Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N.K. na teret se stavlja krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija i Teška tjelesna povreda, a D.Dž. krivično djelo Teško ubistvo u pomaganju. N.K. i D.Dž. se nalaze u bjekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje potjernice", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

ChatGPT Image 22. lip 2026. 20_27_36.png

Srbija

Ovo je ubica Darka Veskovića, policija traga za njim

Dodaje se i da je sprovođenje dokaznih radnji određeno je protiv M.T.E. i D.V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

- M.T.E. i D.V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor - stoji u saopštenju.

Navodi se da postoje osnovi sumnje da je N.K. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj NN marke, kalibra 9 mm, pa je na podmukao način lišio života N.K. i teško tjelesno povrijedio V.M. koji je sjedio za stolom sa D.V, i doveo u opasnost život dvoje radnika ugostiteljskog objekta.

Дарко Весковић Прика снимак убиства

Srbija

Snimak likvidacije u Beogradu: Rukovali se, izvadio pištolj i pucao mu u glavu

"N.K. je, kako se sumnja, došao do ugostiteljskog objekta taksijem, pa je ušao u isti i rukovao se sa oštećenim D.V. i kada se on okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sedeo, osumnjičeni N.K. je desnom rukom iz torbice koja mu je bila za pojasom izvadio pištolj NN marke kalibra 9 mm i ispalio najmanje 6 projektila u pravcu leđa i glave D.V, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Jedan od projektila koje je ispalio osumnjičeni pogodio je i oštećenog V.M. usljed čega je on zadobio tešku tjelesnu povredu."

D.Dž. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sačekao osumnjičenog ispred ugostiteljskog objekta na motociklu NN marke pa su se udaljili sa lica mjesta.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Vesković Prika snimak

Ubistvo

osumnjičeni

Komentari (0)

Pročitajte više

пилићи пилетина извоз месо

Ekonomija

Ukinute zabrane: Nastavlja se izvoz piletine iz BiH

1 h

0
насеља без воде приградска насеља у Бањалуци немају воду

Banja Luka

Banjalučka prigradska naselja i dalje bez vode

2 h

1
На мјесту гдје је некада било српско село, данас нема никога. Остао је крст, подигнут да обиљежи некадашње православно гробље. На њему су данас трагови метака. Испаљено је више десетина хитаца, кажу из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ. Отворен је и предмет у Тужилаштву Средњобосанског кантона. Из полиције, међутим, кажу да случај није пријављен, већ су за њега сазнали преко медија.

BiH

Krst kao meta – Koliko su Srbi bezbjedni u FBiH?

2 h

0
Изетбеговић прво позивао на уклањање Додика силом, а онда на правосуђе БиХ

BiH

Izetbegović prvo pozivao na uklanjanje Dodika silom, a onda na pravosuđe BiH

2 h

0

Više iz rubrike

Отац убијеног Андреја очи у очи са Костом К.

Srbija

Otac ubijenog Andreja oči u oči sa Kostom K.

2 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Srbija

Prevozio 2,5 tone mesa bez dokaza o porijeklu: Uhapšen državljanin BiH u Srbiji

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Masovna tuča oko imovine: Povrijeđeno 11 osoba, reagovala policija

11 h

0
пензије пензионери

Srbija

Mijenjaju se pravila za penzije u Srbiji

12 h

0

  • Najnovije

21

33

Francuzi zbog vrućine zabranjuju konzumiranje alkohola

21

30

U eksploziji plina teško povrijeđen radnik Nove Željezare Zenica

21

26

Sudar vozova u Poljskoj! Ima povrijeđenih, brojne hitne službe na licu mjesta!

21

20

Dodik: Imam podršku naroda, bošnjačkim političarima to smeta

21

14

Ronaldo oduševio fanove novom fotkom: "Pali" milioni lajkova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima